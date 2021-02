Se realizó la licitación para la realización de obras en la Escuela Secundaria Nº14

Serán por un monto de mas de 0 millones de pesos

El acto licitatorio tuvo lugar en el Palacio San Martín con la presencia de funcionarios municipales: el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro y la directora de Licitaciones Pilar Ciardelli, junto a las autoridades educativas, la directora de la Escuela Nº 14 Yamila Aguirre Zabala y el vicedirector Gustavo Andía, junto a los representantes de las empresas oferentes.

En la oportunidad, se presentaron dos ofertas económicas, en primer lugar Pecma SRL cotizó la suma de $21.479.968 y en segundo lugar, Capitanich Construcciones calculó un presupuesto de $36.781.351,75.

“Estas obras son absolutamente importantes desde que la escuela se creó”, afirmó la directora del establecimiento Yamila Aguirre Zabala, tras participar del acto de apertura de la licitación en la Municipalidad.

“Nosotros funcionamos en sede y anexo, ese es el gran inconveniente, es el gran obstaculizador: tener la misma cantidad de personal divido en dos edificios diferentes”, remarcó.

La Escuela Secundaria Nº 14 cuenta con una matrícula total de 250 estudiantes y funciona en dos sedes: en la Escuela Primaria Nº 52 (Piedras 2167) y el Anexo en la Escuela Primaria Nº 30 (Belgrano 1030), donde se ejecutaron importantes refacciones en el año 2017.

La directora de la institución expresó que “venimos luchando por las vías jerárquicas correspondientes: inspectores, Consejo Escolar. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo estas obras, tuvimos una reunión hace con Diego Robbiani donde le presentamos nuestra propuesta”.

Además se refirió a las dificultades que se enfrentan como equipo de gestión al funcionar en dos sedes separadas. “En la Escuela Nº 60 solamente nos han quedado tres grupos, pero implica que como equipo tengamos que funcionar separados. Un equipo de gestión separado realmente no funciona, no es posible levar adelante un trabajo en equipo. Mientras que el equipo orientador también alterna, porque va un día al Anexo y el resto de los días a la sede. Entonces no hay un sentido de pertenencia, hacer un acto en conjunto es toda una odisea, tenemos que movilizar a los chicos”, relató.

“Es una escuela de características especiales, recién hace dos años los venimos entusiasmados con la presentación del distintivo y lo que significa ser estudiante de una escuela. Para ellos es simplemente ir a la Escuela 52 o la 60 para ellos no existe este sentido de pertenencia, esta identidad, que es lo que nosotros queremos lograr”, agregó.

“Para nosotros la concreción de este proyecto significará un sueño hecho realidad”, sostuvo Yamila Aguirre Zabala.

Por su parte, el vicedirector de la institución Gustavo Andía, puntualizó en las dificultades que representa para los alumnos al momento de tener que decidir su orientación.

“Todos los chicos empiezan en Educación Secundaria Básica, de primero a tercero en una sede y en tercero tienen que elegir una orientación, entonces lo que eligen Arte tienen que cambiar de sede, a otro espacio escolar, que les resulta muy difícil y muchos eligen otra orientación para no irse de su escuela, en vez de poder elegir lo que realmente les gusta”, manifestó.

Andía explicó que “tener a todos los chicos dentro de la misma institución es beneficioso para el alumno y la familia y para los equipos de gestión, porque el alumno además puede desarrollar todo el trayecto escolar en una sede y puede elegir cualquiera de las dos orientaciones, sin necesidad de irse a otro edificio”.

El proyecto se basa en la ampliación del edificio actual en una superficie cubierta de 345 metros cuadrados, con seis nuevas aulas, preceptoría y gabinete, depósito y comedor.

La obra permitirá contar con un aula para cada curso, porque actualmente tres divisiones de los años superiores cursan en otro edificio, con las problemáticas que implica tanto para los docentes, alumnos y familias.