Se realizó la charla “Investigar en el campo educativo en Pandemia”

Investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, de la Universidad de Comahue y de la Universidad de Río Negro participaron del primero encuentro del Ciclo de Conversaciones Virtual “Investigar en tiempos de pandemia” que organiza la FACSO. Analizaron problemas y horizontes de posibilidades.

El Ciclo de Conversaciones es organizado por integrantes del GRUPO 5, que conforman docentes e investigadores/as que desarrollan su tarea en el marco del Núcleo de Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Educativas (IFIPRAC_ED) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, y cuenta con la participación del Centro de Estudios Didácticos del Comahue “Dra. Carmen Palou de Mate” (C.E.Di.Co) de la Universidad Nacional del Comahue y el Centro de Estudios e Investigación en Educación (CEIE) de la Universidad Nacional de Río Negro.

La propuesta tuvo como objetivo compartir con otros actores del campo de la educación su mirada sobre la coyuntura actual, al entender que la pandemia instaló un nuevo horizonte para la vida social, que se tradujo en nudos problemáticos, desafíos, aperturas y cancelaciones en el ámbito de la educación secundaria.

En este encuentro disertaron la Dra. Mónica Sobrino (UNCOMA), la Dra. Cecilia Ferrarino (UNRN) y la Dra. Analía Errobidart (UNICEN); quienes llevaron a cabo un balance de los problemas y posibilidades que la pandemia y el distanciamiento social produjeron en la investigación educativa. La moderación la realizó la Dra. Ana Viscaino (FACSO-UNICEN).

La presentación fue organizada en tres ejes: cómo se compone el grupo de investigación de referencia, cuál es el tema de investigación, el problema y el campo que aborda; si han tenido que realizar reformulaciones metodológicas producto de la pandemia y, finalmente, cuáles fueron los problemas y nuevos horizontes que lograron abrirse.

Problemas y posibilidades

De manera inicial, las tres docentes e investigadoras dieron cuenta de la conformación de sus grupos de trabajo y explicaron cuáles son los temas de investigación, que se vinculan con la educación secundaria, la educación superior y la formación y trayectoria formativa de docentes para el nivel secundario.

En tanto, al analizar los desafíos que trajo la pandemia por el Covid-19 se puso en cuestión que muchas de las actividades presenciales comenzaron a llevarse adelante de forma virtual, tanto en el contacto con entrevistados/as y escuelas así como en el funcionamiento de los propios grupos de investigación.

Al analizar los desafíos y problemáticas, de manera inicial la Dra. Errobidart refirió que “venimos observando una pérdida es el impacto terrible que la pandemia ha tenido sobre el sector educación y sobre el sector educación secundaria particularmente. Nosotros observamos que en esta problemática de la pandemia y la emergencia educativa, la oferta de la posibilidad de educativa para los sectores más vulnerables se ha visto seriamente reducida no solamente por las dificultades de acceso a internet o de disponibilidad de los dispositivos para conectarse para poder tener clases, sino también porque el uso de estos dispositivos requiere de algunas capacidades con las que la escuela no estaba logrando transmitir, no estaba logrando afianzar desde antes de la pandemia”.

Por su parte, la Dra. Sobrino analizó, en relación a su trabajo en su grupo de investigación y los desafíos por la pandemia, “qué pasa cuando los proyectos de investigación los escribimos sobre una realidad externa y sobre una realidad subjetiva interna, de configuración epistemológica metodológica, sobre una configuración institucional que nada tiene que ver con lo que estamos intentando sostener”.

Finalmente la Dra. Ferrarino analizó, sobre los “nuevos horizontes”, la “posibilidad de conformar redes interuniversitarias a propósito de este tema”, como lo fue el encuentro realizado a través de Youtube la semana pasada y que se encuentra disponible aquí.