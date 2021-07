Se realizó el acto por el Día del Agente Penitenciario

La ceremonia se desarrolló en la Unidad 2 de Sierra Chica.

La Plaza de Armas de la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica fue el escenario del festejo por el Día del agente penitenciario del personal del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur que abarca además las Unidades 27 y 38 de la misma localidad y 17 de Urdampilleta. El mismo estuvo presidido por el Subjefe del Servicio, Inspector General Juan Carlos Vaccaro.

Una delegación reducida de diez agentes junto a la bandera nacional y provincial de cada una de las Unidades brindaron el marco de calidez que acompañó a los presentes.

“Estoy orgulloso del equipo de trabajo que hay en este Complejo, del trabajo que cada uno de los agentes hace en este lugar. El Ministro de Justicia y el Subsecretario de Políticas Penitenciarias les envía sus felicitaciones por el trabajo que realizan a diario. Yo me siento parte de este equipo porque tuve el honor de haber trabajado acá junto a mi padre, lo cual me emociona y me impulsa cada día”, indicó el funcionario sin ocultar su emoción.

En su discurso, también hizo hincapié en el trabajo que realizan los empleados penitenciarios dentro de los establecimientos carcelarios: “a pesar de todas las vicisitudes que hemos atravesado, estamos acá, presentes, porque nos debemos a este trabajo que elegimos, esta labor que llevo muy profundamente en mi corazón y que inspiró mi padre” y también valorizó “a la familia, nuestro cálido reconocimiento, porque son el pilar y sostén para poder continuar en esta carrera”.

Vaccaro estuvo acompañado por el jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Inspector Mayor Darío Castagnino, su Secretario de Coordinación, Inspector Mayor Abel Ramírez junto a los directores y subdirectores de las Unidades que integran el Complejo.

El capellán José Cuattrocchio ofició una oración de acción de gracias, bendijo a los agentes y los encomendó a la Virgen del Carmen patrona de la institución. Bendijo también las medallas que recibieron como distinción al cumplir 25 años de servicio a los directores de las Umidades 2, 17 y 38, Prefecto Mayor Cristian Pastorino, Prefecto Mayor Mariano Ciancio Gelosi y Prefecto Mayor Guillermo Deandreis.

El Dr. Julio Alak Ministro de Justicia y Derechos Humanos envió su saludo “les hago llegar el reconocimiento del gobierno y de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires por la esforzada labor que llevan adelante en la 65 unidades penales y alcaldías del Servicio Penitenciario Bonaerense. En este día quiero destacar especialmente el alto sentido del deber demostrado, en este momento dramático que vive la humanidad, conmovida por la pandemia del COVID- 19, donde el compromiso de todo el SPB determinó que sea uno de los tres sistemas con menor cantidad de contagios del mundo. Se trata de una tarea que requiere un fuerte compromiso con el nuevo paradigma penitenciario, basado en la capacitación de las personas privadas de la libertad para contribuir a su reinserción social en el marco irrestricto de los derechos humanos, y con el objetivo irrenunciable de contribuir permanentemente con la seguridad ciudadana”.