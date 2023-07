Se realizó el abrazo simbólico al Hospital Municipal de Olavarría

La protesta se llevó a cabo en el marco del Estado de Asamblea Permanente, Alerta y Movilización que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría mantiene vigente a la espera de una respuesta a sus urgentes reclamos.

Esa fue la manera elegida para visibilizar los reclamos de trabajadores y trabajadoras municipales de todas las áreas y servicios en el marco de una negociación paritaria trabada con el Departamento Ejecutivo mientras el impacto inflacionario pulveriza sus salarios.

Además, se dispuso la suspensión de todas las tareas programadas para la jornada, aunque se aseguró la atención de los casos urgentes y los servicios críticos.

A la par del retraso salarial, el reclamo también incluye otros incumplimientos de diversos puntos ya pactados y firmados entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y el Gobierno local en negociaciones anteriores.

“Esto no es una medida espasmódica. No es que nos levantamos un día y porque sí decidimos venir. Esto es el resultado de un largo proceso, de numerosos incumplimientos y de la falta de respuestas de la política a las urgentes necesidades de tantos compañeros y compañeras a los que la plata no les alcanza”, dijo el secretario general del STMO José Salvador Stuppia.

A la hora de los discursos, también hablaron la secretaria gremial Marisa Luna, el secretario adjunto Hugo Scorolli y en representación de los profesionales las doctoras Silvia De la Torre y Alejandra Capriata.

Todos, en sus palabras, pusieron énfasis en la necesidad de recomponer los salarios en un contexto cada vez más crítico y también de mejorar las condiciones laborales de “trabajadores y trabajadoras que son los que sostienen el funcionamiento de la Municipalidad”, tal como definió la Dra. Capriata.

El Abrazo al Hospital tuvo una numerosa participación de dirigentes, delegados y Trabajadores y trabajadoras que representaron a los distintos servicios y áreas de la Comuna, incluidos profesionales, técnicos, administrativos, obreros y personal de servicio.

“Todos los trabajadores unidos jamás seremos vencidos”, subrayó en su discurso la secretaria gremial Marisa Luna para resumir el espíritu de unidad en la lucha.

“Lo único que queremos es lo que nos pertenece y nos corresponde. Que la política deje de mirar para otro lado”, dijo Stuppia.

Además anunció que en los próximos días, la conducción del STMO junto a los profesionales que acompañan las medidas decidirán cuáles serán los pasos a seguir si no aparecen respuestas positivas del Departamento Ejecutivo.