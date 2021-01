Se realizó con gran éxito “Las 6 horas solidarias: Un regalo por una sonrisa”

Organizado por el atleta olavarriense Jonathan Navarro, el evento pedestre solidario se desarrolló ayer domingo 3 de enero en el Parque “Helios Eseverri” de Olavarría. Se recaudaron cientos de juguetes que serán donados a los niños del Barrio Los Eucaliptus de nuestra ciudad.

Navarro realizó una prueba atlética solidaria, que consistió en trotar durante seis horas por un recorrido delineado en el fondo del Parque “Helios Eseverri”. Como excusa, la misma sirvió para que los espectadores colaboraran con un juguete. En este sentido, un muy buen número de olavarrienses se acercaron con un donativo.

Además de Jonathan, los atletas Fernando Martín, Ramiro Ferreyra, Héctor Grunewald y Pablo Garay, se sumaron a la causa para cumplir el objetivo.

“La verdad estoy muy feliz, muy contento por que se que ningún niño del barrio Los Eucaliptus se quedará sin un juguete:y eso gracias a todos ustedes. Yo solo puse mi cuerpo junto a los que me acompañaron y brindamos el espectáculo; lo demás lo lograron ustedes (…) Para finalizar mi relato también quiero contar que por más que no sea una marca oficial, hoy logré en lo personal mi mejor marca en 6 horas (recorrió 65.22 kilómetros en 6:00:13 horas) y eso me deja feliz de saber que vengo haciendo las cosas muy bien a pesar del difícil año en el que estamos atravesando”, expresó Jonathan Navarro a través de sus redes sociales.