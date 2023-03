Se realizaron trabajos de mantenimiento integral en la ciudad de Olavarría

Las tareas incluyeron mantenimiento de calles, limpieza de cunetas, limpieza de basurales, etc.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Mantenimiento Integral, en el transcurso de esta semana, personal de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas trabajó en distintos puntos del casco urbano. Tales trabajos se detallan a continuación:

Granceado y limpieza de cuentas en barrio Matadero.

Mantenimiento de calles en barrio Carlos Pellegrini.

Mantenimiento y entoscado en barrio AOMA.

Mantenimiento y aporte de estabilizado en Av. La Rioja entre Facultad de Ingeniería y Av. Trabajadores.

Mantenimiento y granceado de calles en barrio Educadores.

Por último, cabe destacar que continúan con las tareas de limpieza de basurales a cielo abierto: en esta ocasión en el barrio 104, en Av. La Rioja entre Av. Trabajadores y Av. Sarmiento, Av. La Rioja entre San Martín y Av. Del Valle y Circunvalación entre Av. Avellaneda y Frontera Sur. Este tipo de labores se lleva adelante de manera permanente, debiendo concurrir en reiteradas ocasiones a los mismos sitios debido a la persistencia de vecinos y vecinas de arrojar residuos en predios no habilitados para tal fin, por lo que se pide la colaboración de la comunidad para lograr entre todos una ciudad más limpia y saludable.

En este sentido, se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.