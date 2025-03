Se programó una nueva jornada del Fútbol Femenino Local

El sábado 29 de marzo se desarrollará la segunda fecha de las Categorías Formativas Femeninas de la Liga de Fútbol de Olavarría. Mientras que el domingo 30 se jugará la tercera fecha en Primera División.

Cronograma – 2da. Fecha – Formativas:

Sábado 29/3

Sub12

09:30 Hs. Ferro vs. Municipales

10:30 Hs. Racing vs. El Fortín.

Sub14

10:45 Hs. Municipales vs. Estudiantes

12:00 Hs. Ferro vs. Ferroviario

14:45 Hs. El Fortín vs. Racing.

Libre: Sierra chica.

Sub17

9:30 Hs. Estudiantes vs. Embajadores.

13:30 Hs. Racing vs. Municipales.

Libre: Sierra Chica.

Cronograma – 3ra. Fecha – Primera:

Domingo 30/3

11:00 Hs. Racing vs. El Fortín, en el Estadio “José Buglione Martinese”.

11:00 Hs. Ferro vs Estudiantes, en el Estadio “Domingo Colasurdo”.

12:00 Hs. Embajadores vs. Municipales, en el Estadio “Clemente Di Carlo”.

13:30 Hs. Club Ciudad de Olavarría vs. Espigas, en el Estadio “Domingo Colasurdo”.

Posiciones:

Zona A

1° Ciudad de Olavarría, 4 puntos.

2° Espigas, 3 pts.

3° El Fortín, 0 pts.

4° Racing, 0 pts.

Zona B

1° Ferro, 6 puntos

2° Municipales, 4 pts.

3° Embajadores, 3 pts.

4° Estudiantes, 2 pts.