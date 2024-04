Se presentó la 35ª edición de la Vuelta al Municipio

En la tarde de este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la edición N° 35 de la “Vuelta al Municipio”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 1° de mayo por las calles de la ciudad.

El anuncio fue realizado en el Salón Blanco del Palacio Municipal, en una conferencia de prensa que fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el secretario de desarrollo de la comunidad Cristian Delpiani, el subsecretario de deportes Juan Pablo Arouxet y Renaldo Améndola, presidente del CAVO, el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, que volverá a fiscalizar la tradicional prueba pedestre. A la par, también estuvieron presentes funcionarios municipales, auspiciantes, clubes de la ciudad, medios periodísticos y público en general.

“Este miércoles 1° de mayo viviremos nuevamente una fiesta del deporte, pero más que nada una fiesta de la ciudad, de las y los trabajadores. Esa es la impronta que queremos volver a recuperar, el sentido por la que fue creada la Vuelta al Municipio. Un evento por y para la ciudad, con un fuerte arraigo para todos los que integramos la comunidad”, ponderó el jefe comunal, quien puso el acento en cada una de las actividades y propuestas con las que contará el evento y agradeció el apoyo de los tres sponsors: Hauswagen, BinBaires y Banco Provincia.

La jornada iniciará con la recepción de atletas foráneos y la puesta en marcha de la prueba principal, que será de 10 kilómetros y que entregará importantes premios en efectivo para los mejores en las categorías generales.

Con el objetivo precisamente de favorecer a la participación de toda la comunidad, es que el evento también contará con otras dos pruebas. Una promocional, de 5 kilómetros, y una social, de 3 kilómetros, para la cual se invita a participar a todas las instituciones del Partido. De manera paralela, y gracias a la labor conjunta y coordinada de distintas áreas de gobierno, durante la jornada se brindarán distintas propuestas recreativas y artísticas para dar lugar a una verdadera fiesta de toda la ciudad.

“El recorrido y las actividades propuestas serán planteadas en uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad y será en los parques que se conforman en el recorrido del Arroyo Tapalqué. El Parque Mitre y el Centro Cultural Municipal San José, serán el epicentro. Es un trabajo en conjunto de todo el equipo municipal, involucrando distintas aéreas como Deportes, Salud, Cultura, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Hacienda, Desarrollo de la Comunidad, Prensa, Diseño, todos coordinados con el objetivo de ofrecer una propuesta de arraigo social, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión”, agregó el intendente del Partido de Olavarría.

Posteriormente, tomó la palabra el subsecretario de Deportes quien arrojó precisiones acerca de la prueba en sí. En ese sentido, explicó que la inscripción se realizará a través de la web del municipio, donde podrá encontrarse un botón especial sobre la columna derecha que redireccionará a una página de Gobierno Abierto en la que no sólo se accederá a un formulario online, sino también a la tasa de inscripción de $8.000 que permitirá tomar parte de la prueba competitiva y recibir el kit y chip correspondientes, para una óptima fiscalización de la prueba. Quienes no deseen obtener el kit no deberán pagar ninguna inscripción pero si inscribirse.

El punto de largada y llegada será el Centro Cultural Municipal San José, con un trazado que se extenderá hasta avenida de los Trabajadores, siempre recorriendo las calles linderas al Parque Mitre. El giro se dará en el puente de calle Coronel Suárez y rodeará la Casa del Bicentenario, para completar allí los 5 kilómetros. Quienes tomen parte de la prueba principal repetirán ese trayecto para completar los 10K.

Tanto la carrera competitiva como la promocional tendrán su largada a las 10:30 horas y tendrán premios en efectivos para los mejores en las categorías generales, que serán 6: Mujeres, Varones, No Binarios, Silla de Ruedas, Discapacidad Intelectual y No Videntes.

La prueba social, por su parte, se realizará a partir de las 13:30 horas y tendrá sorteos para las entidades e instituciones participantes. Se prevé la realización de actividades y propuestas complementarias, entre ellas música en vivo.