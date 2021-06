Se mantiene la advertencia violeta por bajas temperaturas en el partido de Olavarría y la región

Para este martes, el SMN pronostica una temperatura máxima de 11° C y una mínima de 2°C, con viento soplando desde el sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Como sucedió en días anteriores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó hoy su advertencia violeta por bajas temperaturas en horas de la mañana y de la tarde en el partido de Olavarría y la zona.

El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora por la mañana y la tarde, luego disminuirá su intensidad hacia la noche, según anticipó el SMN. La puesta del sol está prevista para las 17:53.

Para el miércoles se pronostica una temperatura mínima de 0° C y una máxima de 11°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde y viento leve rotando desde el sudoeste al norte en el transcurso del día.

Para el jueves y el viernes próximos se espera un ligero aumento de la temperatura, con una mínima de 2° C y una máxima de 12° C el primer día y de 4° C y 13° C durante la siguiente jornada.