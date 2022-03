Se lanzó “La Provincial” espacio político respaldado por Patricia Bullrich

Patricia Bullrich fue la principal oradora en el lanzamiento realizado en el Instituto Club Atlético Pilar, de la localidad bonaerense de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Éste martes por la tarde, se realizó el lanzamiento de “La Provincial”, agrupación Cívico-Política encabezada por Patricia Vásquez, y apoyada por la titular del PRO Nacional, formando así parte de la estrategia de abrir muchos espacios en la provincia de Buenos Aires y recorrerla.

Dicho lanzamiento contó con Patricia Bullrich como invitada y oradora principal, quien acompañó a Vásquez en el evento, el cual se llevó adelante bajo la consigna, “La Provincial, se viene el cambio para mejorar juntos”, y proponiendo un proyecto de futuro que busca cambios estructurales en todos los ámbitos con una mirada amplia pero definida por sus valores e ideas, priorizando el proyecto de país sobre las individualidades, y ofreciendo un espacio superador de divisiones al sector de la política local y de toda la Provincia.

Bullrich, Presidenta del PRO Nacional, viene recorriendo distintas zonas del país, con la gente, y con la política, como localidades de la Costa Atlántica; localidades de zonas agrarias de la provincia de Buenos Aires; Luján; San Rafael, Mendoza; Córdoba; el Sur del país; y localidades del conurbano bonaerense, como Avellaneda e Ituzaingó, con la propuesta de trabajar en la construcción y fortalecimiento de Juntos por el Cambio.

Dando comienzo a la presentación, empezó dando un discurso la promotora y conductora de “La Provincial” Patricia Vasquez; seguida a su término por Facundo Lacioni, Secretario Gral. de SEDUCA (Sindicato de Educadores Docentes); luego se dirigió a los presentes el Intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; a su término habló María Julia Orozco, en representación de Padres Organizados; e inmediatamente tuvo la oportunidad el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Waldo Wolff.

El cierre del lanzamiento estuvo a cargo de la Presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich.

Comenzando su discurso, Patricia Bullrich subrayó que: “La Provincial, es una expresión de construir una conjunción entre el mundo de las personas que trabajan en distintas actividades, en organizaciones no gubernamentales, padres organizados, quienes trabajan en sindicatos, con aquellos que trabajan en asociaciones políticas dentro de nuestro espacio, el que nosotros integramos. El PRO es el partido en el que la gran mayoría de los que están acá, están hoy trabajando, un partido que en pocos años ha logrado meterse dentro de la vida política de forma realmente importante, con una representación profunda de la sociedad”; expresó la titular del PRO nacional, agregando además que: “Para lograr ser el próximo gobierno nacional de la Argentina, una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar para que la provincia de Buenos Aires no solo sea parte de un proyecto nacional, sino también tener, construir y profundizar una identidad como provincia. Hay que meterse en el barro, conocer cada pueblo, y sus particularidades profundamente. Algunos dijeron que iba a ser candidata en provincia, pero yo soy Porteña, no voy a ser Gobernadora de la Provincia, porque creo en la construcción de la identidad que necesita la provincia, y que debe ser gobernada por alguien que la sienta como propia, para construir la identidad bonaerense con una fuerza mayor“.

“El PRO y Junto por el Cambio deben dejar de ser donde miran para arriba así le señalan quien va a ser candidato, porque cada uno que quiera ser candidato de su lugar debe tener la oportunidad, para ello debe conocerlo y caminarlo, y conseguir sus votos para ser representativo de cada lugar. Se terminó con el PRO de la lapicera que diga quien puede presentarse a candidato. Nuestro gobierno nos dejó como experiencia, que en todas las áreas de gobierno y en cada rincón del país, quien nos represente, debe llevar adelante el cambio. Tenemos que ser cambiemos y no sigamos, porque no nos sirven los que no se animan a cambiar”.

“La Argentina va por un tobogán a la decadencia. Podríamos tener una mejor calidad de vida, y esa decadencia la tenemos que frenar, porque los argentinos sufren la angustia de vivir en un país donde el futuro está clausurado, como si estuviéramos en una supervivencia. Por eso tenemos que reconstruir la mística de luchar y no acostumbrarnos a vivir de esta manera, tenemos que poder mejorar. Cuando seamos gobiernos los planes van a durar 6 meses y luego a trabajar, pero no solo porque uno siente la justicia de aquel que trabaja, sino porque también esa persona que tiene un plan social siente que la vida se le va de las manos, que ya no puede más educar a sus hijos. Nosotros como fuerza política tenemos que ayudarlos a salir de ese lugar, con un gran movimiento de la cultura del trabajo, con todos los que se animen. Transformar la oportunidad en futuro. Debemos sacar a las castas que manejan esos grupos, no culpabilizar a los pobres, sino a quienes les dan esos instrumentos de sometimiento.”, continuó afirmando Patricia Bullrich.

“Por último quiero decirles que necesitamos descentralizar a la Provincia de Buenos Aires, que haya una provincia moderna, con capacidad de generar empleo, ya no va más el conurbano, ni acá ni en ninguna ciudad, antes la gente venía a buscar futuro, pero ya no se encuentra más futuro, hay más futuro y oportunidades en los pueblos. Tenemos que lograr un país mucho más federal.”, cerró sus declaraciones diciendo la dirigente nacional.

Entre los dirigentes invitados al encuentro podemos destacar a: Gerardo Milman; Hernán Lombardi; Florencia Retamoso; Juan Pablo Allan; Facundo Lancioni; Javier Iguacel; Waldo Wolff; Maximiliano Guerra; Segundo Cernadas; Agustina Ciarletta; Nicolás Massot; Ramón Lanus; Fabiana Rosasco; Jorge Enríquez; Alberto Assef; Martin Culatto; Gustavo Ferragut; Lucas Aparicio; Silvina Valdevenito; Magdalena Van Langendonck y Ricardo Benedetti, entre otros.

Y entre las agrupaciones y organizaciones invitadas se destacaron: PRO, Coalición Cívica, ECO, La Pilarense, Continuamos Juntos, Banquemos, SEDUCA, Padres Organizados, Confederación de Trabajadores de Junín, Republicanos Unidos, Comprometidas, Movilización Ciudadana, Ateneo Juan Bautista Alberdi, Unir, Proclamando, Abogados en Acción, República Única, Bloque Constitucional, Iglesia Evangélica, Fundación Civis, Halcones de la PBA, Juventud PRO Pilar, Pensando San Isidro Camino de Libertad, Mujeres PRO, Partido Republicano Libertario, Sociedad Rural de Corrientes, entre otras.

El lanzamiento se realizó este martes 15 de marzo a las 17:30 hs. en el Instituto Club Atlético Pilar, Pilar Centro, Provincia de Buenos Aires.