Se juega la 3º fecha del FOLA

Olavarria Noticias 25/03/2022 Sociedad

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Los partidos se disputarán entre el sábado y domingo en las canchas del CEF Nº 44 e Industrial.

Cronograma de partidos:

 

SABADO CANCHA CEF 44

  • 13:00HS CARNICERÍA “EL PAISANO” VS NICOLAS AVELLANEDA
  • 15:00HS ATLANTA DE SIERRA CHICA F.C VS SARMIENTO NORTE
  • 16:40HS VILLA AURORA VS ALIANZA AMIGOS

 

DOMINGO CANCHA INDUSTRIAL

  • 11:00HS BARRACA F.C VS JAMAICA F.C
  • 13:00HS PUEBLO NUEVO VS QUILMES F.C
  • 15:00HS VETERANOS F.C VS DEPORTIVO “LA UNIÓN”
  • 16:40HS SARMIENTO F.C VS DEP. ESPAÑOL

 

DOMINGO CANCHA CEF 44

  • 13:00HS PICO DE ORO F.C VS PURA SAL
  • 15:00HS DEPORTIVO FLAMARIA VS VIRI VIRI F.C
  • 16:40HS VILLA MAGDALENA VS EL GRANATE F.C
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