Se juega la 3º fecha del FOLA

Los partidos se disputarán entre el sábado y domingo en las canchas del CEF Nº 44 e Industrial.
Cronograma de partidos:
SABADO CANCHA CEF 44
- 13:00HS CARNICERÍA “EL PAISANO” VS NICOLAS AVELLANEDA
- 15:00HS ATLANTA DE SIERRA CHICA F.C VS SARMIENTO NORTE
- 16:40HS VILLA AURORA VS ALIANZA AMIGOS
DOMINGO CANCHA INDUSTRIAL
- 11:00HS BARRACA F.C VS JAMAICA F.C
- 13:00HS PUEBLO NUEVO VS QUILMES F.C
- 15:00HS VETERANOS F.C VS DEPORTIVO “LA UNIÓN”
- 16:40HS SARMIENTO F.C VS DEP. ESPAÑOL
DOMINGO CANCHA CEF 44
- 13:00HS PICO DE ORO F.C VS PURA SAL
- 15:00HS DEPORTIVO FLAMARIA VS VIRI VIRI F.C
- 16:40HS VILLA MAGDALENA VS EL GRANATE F.C