La inauguración se realizó este domingo en la rotonda de acceso a la ciudad, en el cruce de Ruta Nacional 3 y Avenida Piazza. El cartel exhibe datos actualizados sobre accidentes y víctimas viales, con el objetivo de concientizar a la comunidad.

Azul. En la jornada de este domingo se llevó a cabo la inauguración de un nuevo cartel de concientización vial en uno de los accesos principales a la ciudad. La instalación está ubicada estratégicamente en la rotonda que une la Ruta Nacional 3 y la Avenida Piazza.

El nuevo dispositivo tiene como objetivo exhibir las cifras actualizadas de accidentes y víctimas viales, buscando generar un impacto directo y promover la reflexión entre los conductores y la comunidad en general.

La acción de visibilizar las estadísticas de siniestros viales se enmarca en las iniciativas de seguridad y prevención que buscan reducir la siniestralidad en los accesos y rutas que atraviesan el Partido de Azul.

Foto: Noticias de Azul