Se encuentra abierta la inscripción para el área de Cultura de los Juegos Bonaerenses

Desde la Dirección de Cultura del Municipio de Olavarría se invita a participar de los Juegos Bonaerenses en las disciplinas culturales.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril inclusive. Los interesados pueden registrarse, de modo presencial, en la Subsecretaría de Cultura y Educación (Coronel Suárez 2924) de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o bien por mail al dircultura@olavarria.gov.ar.

Por consultas pueden comunicarse al 426043.

Categorías y Disciplinas culturales

Categoría Juveniles

A- SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

B- SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2004, 2005 y 2006.

C- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2004 y 2010 inclusive.

Disciplinas

Arte Circense Individual o Pareja – Única

Artes Plásticas:

Dibujo Individual – Sub 15 – Sub 18

Objeto Artístico Individual – Sub 15 – Sub 18

Pintura Individual – Sub 15 – Sub 18

Mural Individual o Pareja – Única

Cocineros Bonaerenses

Plato Principal Individual Sub 15 – Sub 18

Postre Individual Sub 15 – Sub 18

Danzas:

Danzas Folklóricas Pareja – Sub 15 – Sub 18

Danza Tango Pareja – Única

Malambo Individual – Sub 15 – Sub 18

Fotografía Individual Única

Freestyle Rap Individual Sub 15 – Sub 18

Literatura:

Cuento Individual Sub 15 – Sub 18

Poesía Individual Sub 15 – Sub 18

Música:

Rock Grupal – Única

Conjunto Musical Cumbia Grupal – Única

Solista Vocal Individual – Sub 15 – Sub 18

Stand Up Individual Única

Teatro Grupal Única

Videominuto Individual Única

Categoría Adultos Mayores

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1962 inclusive y anteriores.

Disciplinas

Artes Plásticas:

Dibujo Individual – Única

Objeto Artístico Individual – Única

Pintura Individual – Única

Cocineros Bonaerenses:

Plato Principal Individual – Única

Postre Individual – Única

Danzas:

Folklóricas Pareja – Única

Danza Tango Pareja – Única

Fotografía Individual – Única

Literatura:

Cuento Individual – Única

Poesía Individual – Única

Solista Vocal Individual – Única

Teatro Grupal – Única

Categoría Universitarios

B- ÚNICA: podrán inscribirse las personas nacidas entre los años 1963y 2004

Destinada a estudiantes de nivel terciario o universitario (carreras de 3 años o más de duración). Los mismos podrán representar a:

A- A sus municipios de residencia, tal como figura en el D.N.I. al 31 de

diciembre de 2021.

B- A la universidad o institución de la que son alumnos regulares.

Disciplinas

Artes Plásticas:

Dibujo Individual – Única

Objeto Artístico Individual – Única

Pintura Individual – Única

Fotografía Individual – Única

Free Style Rap Individual – Única

Solista Vocal Individual – Única

Stand Up Individual – Única

Videominuto Individual – Única

Categoría Personas Con Discapacidad (PcD).

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2010 inclusive y anteriores

(Ver reglamento general de Cultura PCD y el específico de cada disciplina)

Disciplinas

Danzas:

Folklóricas Pcd Pareja – Única

Danza Teatro Pcd Grupal – Única

Malambo Pcd Individual Única

Dibujo Pcd Individual – Única