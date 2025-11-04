Se disputó una nueva competencia atlética de la Facultad de Ingeniería

El sábado 1 de Noviembre se desarrolló la 19º Edición de la Correcaminata de la Residencia Universitaria de la Facultad de Ingeniería de Olavarría – FIO. Los locales Laura Trumpio y Leo Landaburú se impusieron en la competencia principal.

La prueba de 5 kilómetros -que contó con la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO)- tuvo lugar en el sector de la Residencia Universitaria. ubicada en Av. Pueyrredón y Av. Circunvalación. Entre las Damas, Laura Trumpio fue la gran ganadora con un tiempo de 21 minutos 01 segundos. Segunda arribó Carolina Quinteros (21:09) y tercera fue Yamila Evaristo (23:23). Natalia Zaffora y Micaela Puertas, completaron el Top 5.

Por su parte, entre los Caballeros, Leo Landaburú se alzó con la victoria con una marca de 16 minutos 53 segundos. Sebastián Kuhn (16:49) y Matías Conde (17:13) obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente. Martín Trumpio y Pablo Catalini completaron los cinco primeros de la carrera.