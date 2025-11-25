La dupla local, compuesta por Gabriel Menguil y Jeremías Acuña, compitió ante los mejores combinados de la provincia. La jornada de alto nivel sirvió como cierre de temporada para la categoría y reforzó la posición del trinquete albinegro como escenario provincial.

Olavarría. El Trinquete del Club Estudiantes fue la sede elegida para la Final Anual Provincial de Pelota Paleta en la categoría Juveniles. La jornada fue un punto culminante de la temporada, reuniendo a los mejores combinados y desarrollando un total de 14 partidos de gran nivel competitivo.

La institución local estuvo representada por la dupla de juveniles integrada por Gabriel Menguil y Jeremías Acuña.

Resultados del Club Estudiantes

La dupla del «Bata» tuvo dos presentaciones en la final provincial:

Primer partido: Enfrentaron a Boca de Rauch , cayendo con parciales de 12-6 y 12-6.

Segundo partido: Se midieron ante Monte Hermoso en un encuentro parejo que finalizó 12-9 y 12-9 a favor del conjunto rival.

La participación de Menguil y Acuña en esta instancia marcó un cierre de temporada valioso, sumando experiencia en una competencia de alto nivel y contando con el acompañamiento del público local. El evento también contribuyó a posicionar, una vez más, al Trinquete de Estudiantes como uno de los escenarios de referencia en la provincia para este deporte.

Fuente: Prensa CAE