Se dio a conocer el cuarto informe de la Comisión Especial que investiga la presunta venta irregular de terrenos en el Partido de Olavarría

La Comisión Especial que investiga la presunta venta irregular de terrenos en el Partido de Olavarría, y dando cumplimento al Art. 7 Inc. d del Decreto 002/22 comunica las acciones llevadas adelante tal lo establecido en el Art.6 de dicho Decreto.

Como viene sucediendo desde su constitución la Comisión Especial trabajó durante la presente semana y fueron escuchados los testimonios de dos vecinos que se consideran damnificados de la presunta venta irregular de terrenos.

Según se explicó desde el cuerpo deliberativo, concurrieron dar testimonio el comisario inspector Roberto Landoni, Jefe de la Estación Departamental Olavarría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los representantes del Colegio de Martilleros, respondiendo así a la convocatoria de la Comisión Especial.

Por otra parte trascendió que no concurrieron a la convocatoria los representantes del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires quienes remitieron una nota y fundamentaron su ausencia, la misma lleva la firma escribana Marcela Marta Voisceovich, Delegación Azul. Se señaló: “en respuesta a la convocatoria recibida para el día 24 de febrero y habiendo sido elevada la invitación al Colegio Central para su análisis, en cuanto a la participación a la Comisión creada por el Concejo Deliberante de Olavarría al efecto de investigar la presunta venta ilegal de terrenos, considerando que nuestra institución no posee facultades para llevar adelante dichas tareas propias de la Justicia penal, ponemos en conocimiento que el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, como garante de la seguridad jurídica, se encuentra a disposición de las autoridades para dar respuesta a cualquier consulta de índole notarial que pudiere surgir. Por los fundamentos expuestos informamos que la concurrencia para formar parte de la Comisión no está prevista en nuestra normativa, manifestando nuestra preocupación ante los hechos denunciados y el repudio total a los mismos”.

Desde la Comision destacaron que el día 16 de febrero se enviaron solicitudes de informe con carácter de “urgente” a: Fiscalización Tributaria, Regularización Dominial y Catastro del Departamento Ejecutivo Municipal. Las mismas fueron reiteradas vía mail. Sin respuesta a la fecha.

En cuanto a la dinámica de trabajo para la semana entrante, los concejales y concejalas iniciarán el armado de la estructura de lo que será el dictamen final que deberá ser elaborado tal como lo establece el Decreto que creó la Comisión Especial.

De manera paralela se anticipa que se continuará con la escucha de testimonios de presuntos damnificados al tiempo que fue convocado el escribano Alfredo Catanzaro.

Se recuerda que tal como lo establece el Decreto 002/22 cada uno de los testimonios quedan registrados mediante versión taquigráfica que permitirá a la Comisión Especial elaborar el informe final de la tarea desarrollada.

Cabe recordar que la Comisión Especial está integrada por: Mercedes Landívar (Presidenta) Sebastián Matrella (Vicepresidente), Celeste Arouxet (Secretaría), Gastón Sarachu y Maite Salerno.

Por último, se recuerda que aquellos vecinos que pudiesen ser damnificados tiene la posibilidad de acercarse a la Mesa de entrada del Concejo Deliberante de lunes a viernes de 9 a 12 horas o comunicarse al teléfono 442816 opción 3 y/o interno 3020.