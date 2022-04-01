Se dio a conocer el calendario de la 4º fecha del FOLA

Se jugará el este fin de semana en canchas de El Danubio y Eucaliptus
Cronograma completo:
SABADO CANCHA DANUBIO
13:00HS CARNICERÍA “EL PAISANO” VS SARMIENTO NORTE F.C
15:00HS VETERANOS F.C VS ALIANZA AMIGOS F.C
16:40HS NICOLAS AVELLANEDA VS ATLANTA DE SIERRA CHICA F.C
DOMINGO
CANCHA DANUBIO
11:00HS EL GRANATE F.C VS DEPORTIVO “LA UNIÓN”
13:00HS PURA SAL VS DEP. ESPAÑOL
15:00HS PUEBLO NUEVO VS BARRACA F.C
16:40HS DEP. FLAMARIA VS SARMIENTO F.C
DOMINGO CANCHA EUCALIPTUS
13:00HS VIRI VIRI F.C VS PICO DE ORO F.C
15:00HS VILLA MAGDALENA VS VILLA AURORA
16:40HS JAMAICA F.C VS QUILMES F.C
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