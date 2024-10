Se desdobló la fecha del Fútbol Local de Primera

Entre el viernes 11 y el miércoles 16 de octubre se desarrollará la novena fecha del Torneo “Fatiga Russo” de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría. Mientras que la jornada de Primera Femenina se disputará íntegramente el domingo 13.

Cronograma – 9va. Fecha – Primera de la LFO:

Zona A

Domingo 13/10

13:30 Hs. Hinojo vs. Estudiantes, en el Estadio “Enrique De La Quintana”.

Miércoles 16/10

20:00 Hs. Ferro vs. Espigas, en el “Domingo Colasurdo”.

21:00 Hs. Embajadores vs. San Martín, en el “Clemente Di Carlo”.

Zona B

Viernes 11/10

15:00 Hs. El Fortín vs. Municipales, en el “Ricardo Sánchez”.

Domingo 13/10

16:00 Hs. Sierra Chica vs. Colonias y Cerros, en el “Pedro Iriart Legorburu”.

Lunes 14/10

20:45 Hs. Racing vs. Loma Negra, en la Villa Alfredo Fortabat.

Cronograma – 8va. Fecha – Clausura Primer Femenina de la LFO:

Domingo 13/10

11:00 Hs. Muñoz vs. Embajadore, en la cancha de Municipales.

13:00 Hs. Municipales vs. Racing, en la cancha de Municipales.

12:00 Hs. El Fortín vs. Club Ciudad de Olavarría, en la cancha de Sierra Chica.

15:30 Hs. Estudiantes vs. Ferro, en el “Parque Carlos Guerrero”.