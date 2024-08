Se definió el fixture del Pre Federal de Básquet 2024

Con la participación de los equipos olavarrienses de Racing, Estudiantes y Pueblo Nuevo en la Zona Sur, mecionada competencia iniciará el 23 de agosto y es organizada por la Federación de Basquetbol de la Orovincia de Buenos Aires.

Fixture – Pre Federal 2024 – Zona Sur:

Primera fecha

Unión y Progreso (Tandil) vs. Independiente (Tandil)

Club de Pelota (Tres Arroyos) vs. Huracán (Tres Arroyos)

Racing (Olavarría) vs. Estudiantes (Olavarría)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Centro Basko (Necochea)

Libre: Pueblo Nuevo (Olavarría).

Segunda fecha

Huracán vs. Unión y Progreso

Independiente vs. Racing

Centro Basko vs. Pueblo Nuevo

Estudiantes vs. Kimberley

Libre: Club de Pelota.

Tercera fecha

Unión y Progreso vs. Club de Pelota

Kimberley vs. Independiente

Racing vs. Huracán

Pueblo Nuevo vs. Estudiantes

Libre: Centro Basko.

Cuarta fecha

Independiente vs. Pueblo Nuevo

Estudiantes vs. Centro Basko

Club de Pelota vs. Racing

Huracán vs. Kimberley

Libre: Unión y Progreso.

Quinta fecha

Racing vs. Unión y Progreso

Centro Basko vs. Independiente

Pueblo Nuevo vs. Huracán

Kimberley vs. Club de Pelota

Libre: Estudiantes.

Sexta fecha

Unión y Progreso vs. Kimberley

Estudiantes vs. Independiente

Huracán vs. Centro Basko

Club de Pelota vs. Pueblo Nuevo

Libre: Racing.

Séptima fecha

Pueblo Nuevo vs. Unión y Progreso

Kimberley vs. Racing

Estudiantes vs. Huracán

Centro Basko vs. Club de Pelota

Libre: Independiente.

Octava fecha

Unión y Progreso vs. Centro Basko

Huracán vs. Independiente

Club de Pelota vs. Estudiantes

Racing vs. Pueblo Nuevo

Libre: Kimberley.

Novena fecha

Estudiantes vs. Unión y Progreso

Club de Pelota vs. Independiente

Centro Basko vs. Racing

Pueblo Nuevo vs. Kimberley

Libre: Huracán.

A partir de la décima fecha se jugará la segunda rueda, invirtiendo las localías. De estos nueve conjuntos, cuatro obtendrán la clasificación al Torneo Federal 2024.