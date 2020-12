Se calienta la interna radical | Rubén “Bebe” Lanceta: “Al afiliado hay que serle frontal, me gustaría debatir con los otros dos candidatos”

El candidato a presidente del Comité local de la UCR por la Lista 11, Rubén “Bebe” Lanceta, propuso generar un debate público con los otros dos candidatos para “que cada uno exponga y rinda cuentas de lo que ha hecho por el partido y lo que quiere para el futuro”.

Rubén “Bebe” Lanceta ha decidido jugar fuerte en esta interna radical olavarriense y lo demuestra en cada una de las apariciones públicas y privadas. En este caso, quien encabezó la lista y luego se transformó en diputado nacional en 2007 por la provincia de Buenos Aires, pretende hacer un debate con los demás candidatos a presidente como lo son Gonzalo Dolagaray y Franco Illescas.

“Al afiliado hay que serle frontal, la coyuntura actual de pandemia nos va a limitar la recorrida de casa por casa si es que uno quiere ser responsable. La manera que proponemos de llegarle al afiliado y todos por igual es hacer un debate, tal como pasa en las elecciones generales, con los demás candidatos. Si la logística nos permite sería excepcional hacerlo presencial y que se transmita hacia todos, pero queremos que se debata porque el radical olavarriense merece saber quién va a ser su representante”, explicó Lanceta.

El ex diputado provincial en la vuelta a la democracia en 1983 también dejó un mensaje final para el radicalismo olavarriense. “Les deseo felicidades a todos los radicales olavarrienses, hemos pasado un año duro y tendremos que seguir peleando un tiempo más. Los radicales no claudicamos en las malas, las enfrentamos. Caminar junto a Raúl Alfonsín me enseñó que a los problemas se les pone el pecho y eso haremos. Les prometo que el año que viene empezaremos el camino de reconstrucción de un partido que ha perdido el rumbo en la ciudad”, cerró ‘Bebe’ Lanceta.