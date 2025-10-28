Se Agita la Interna en el PJ Bonaerense: La Renovación de Máximo Kirchner Vence en Diciembre y Crece la Presión por el Liderazgo

Tras la derrota legislativa, aparecen carteles anónimos pidiendo el recambio de autoridades en La Plata y Matheu. Aunque el mandato de Máximo Kirchner vence en diciembre, se baraja un acuerdo para postergar la interna hasta principios de 2026. Andrés Larroque y Verónica Magario asoman como posibles contendientes.

El resultado de las elecciones legislativas del pasado domingo, donde Fuerza Patria perdió la Provincia de Buenos Aires ante La Libertad Avanza (LLA), ha puesto en crisis la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, actualmente a cargo de Máximo Kirchner.

El mandato de Kirchner vence formalmente en diciembre de este año. Si bien existe un preacuerdo entre dirigentes para prorrogar su conducción y convocar a una interna a principios del 2026 (los plazos legales impiden el recambio en 2025), la presión por la renovación es evidente:

Protestas Anónimas: El lunes por la noche, en las sedes del PJ bonaerense (La Plata) y el PJ Nacional (que preside Cristina Kirchner), aparecieron afiches anónimos exigiendo el recambio de autoridades y cuestionando al actual presidente.

Los Reproches y la Defensa del Desdoblamiento

La discusión por el liderazgo se mezcla con el análisis de la derrota:

Críticas al Desdoblamiento: El kirchnerismo volvió a cuestionar la estrategia del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, lo que les garantizó una victoria provincial en septiembre, pero no pudo replicarse en la elección nacional.

Defensa de Kicillof: Kicillof defendió la medida, argumentando que "Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de votos nuestros".

Posibles Candidatos y Tensiones Internas

Aunque Kicillof no tiene intenciones de disputar la presidencia del PJ, varios dirigentes cercanos y otros sectores ven la derrota como una oportunidad para impulsar una renovación:

Dirigente Rol Actual Interés / Posición Andrés Larroque Ministro de Desarrollo de la Comunidad y Consejero PJ No descarta disputar la conducción. Pidió “acelerar” y “profundizar los debates” para corregir errores. Es criticado por el kirchnerismo duro por su reciente afiliación al PJ. Verónica Magario Vicegobernadora y Vicepresidenta 1ª del PJ Manifestó su interés en reivindicar su cargo en el PJ. Hay un grupo de intendentes cercanos a Kicillof que buscaría proponerla. Federico Otermín Intendente de Lomas de Zamora Es impulsado por un grupo de intendentes (Achával, Granados, Mantegazza, entre otros) que buscan un nombre propio con autonomía del Gobernador. Fernando Gray Intendente de Esteban Echeverría Compitió por afuera en la elección legislativa y sus votos (78.125) superaron la diferencia entre LLA y Fuerza Patria, un capital que usa para reclamar mayor participación y cuestionar el armado de listas.

Cerca de Máximo Kirchner, se espera que el cristinismo pida que continúe al frente del partido para evitar un vacío de poder. El desafío del PJ es iniciar una “fase de transición” y “acelerar los debates” sobre el modelo y la representación política del peronismo.