Scaloni, tras la derrota con Ecuador: “Siempre estuvimos en partido”

El entrenador campeón del mundo analizó la caída de la Selección argentina, destacó que “el rival también juega” y aseguró que buscarán nuevos jugadores que “mantengan el nivel”.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico pero positivo tras la derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de la caída, el seleccionado ya tenía garantizada su clasificación al Mundial de 2026 y finalizó en la primera posición de la tabla.

En una conferencia de prensa, Scaloni aseguró que “es positivo que el equipo intente y dé la cara” incluso en la derrota. El entrenador reconoció que el partido “estuvo complicado” tras la expulsión del defensor Nicolás Otamendi, y que el equipo “pudo haber dado algo más” en el segundo tiempo. Sin embargo, valoró que sus dirigidos jugaron “a su manera, ante un equipo muy bueno”.

Sobre el futuro del equipo, y ante la cercanía del retiro de referentes como Lionel Messi y Otamendi, Scaloni afirmó que cuenta con “muchos jugadores con personalidad y posibilidades de demostrar” y que está en ellos encontrar a quienes puedan mantener el nivel.

El DT también explicó la ausencia de Lionel Messi en el partido, indicando que se decidió “no arriesgarlo” debido al cansancio y una lesión reciente. Por último, Scaloni se refirió al debut del joven mediocampista Franco Mastantuono, quien usó por primera vez la camiseta número 10, y destacó que “tiene personalidad y le gusta jugar con la pelota”.