Santilli Votó en Tigre y se Fija como Objetivo “Descontar la Diferencia de Septiembre”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) calificó la campaña como “difícil y corta” y llamó a los bonaerenses a votar. Reveló haber hablado con el presidente Milei para agradecerle la oportunidad.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, emitió su voto esta mañana en una escuela del municipio de Tigre, acompañado por su esposa Analía Maiorana.

Tras sufragar, Santilli se mostró optimista respecto al resultado de la jornada, a pesar de la desventaja obtenida por su espacio en los comicios bonaerenses del mes pasado.

“El objetivo es descontar esa diferencia de septiembre” que sacó el peronismo en los comicios bonaerenses del mes pasado.

El dirigente, que asumió el liderazgo de la boleta tras la renuncia de José Luis Espert, reconoció que “ha sido una campaña difícil, corta, de 18 días. Le puse toda la actitud, toda la garra”.

Santilli llamó a la población a participar: “A la gente que venga a votar y defina su voto, que es importante”, e insistió en su fe para “remontar esa ventaja de septiembre”.

Finalmente, el candidato se refirió a la alianza con el oficialismo, señalando que el rol del PRO “es acompañar” a la fuerza que lidera el presidente Javier Milei, con quien mantuvo una conversación telefónica este sábado. Sobre el contenido de esa charla, se limitó a comentar: “Le agradecí la oportunidad que me dio de liderar el camino”.