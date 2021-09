Santilli pidió “no subestimar a los bonaerenses” y expresó: “Facundo y yo vamos a trabajar juntos”

“Para mí es una enorme responsabilidad. Estoy contento por el trabajo que hicimos juntos (con Manes). Para mí es el triunfo de la gente, de la esperanza”, resaltó el ex vicejefe de Gobierno porteño.

El candidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires y ganador de la interna, Diego Santilli, afirmó que con Facundo Manes van a “trabajar juntos” de cara a las generales, al tiempo que reclamó que el Frente de Todos “no subestime a los bonaerenses”.

“Para mí es una enorme responsabilidad. Estoy contento por el trabajo que hicimos juntos (con Manes). Para mí es el triunfo de la gente, de la esperanza”, resaltó el ex vicejefe de Gobierno porteño, que este domingo se impuso con comodidad en la interna con el neurocientífico.

Señaló que ahora “la oposición tiene que estar unida, tiene que ser constructiva, terminar con los agravios personales”. “Ahora comienza otra etapa nueva, pero hay que seguir de la misma manera. Yo voy a estar hablando, dialogando por toda la provincia, y llevando las propuestas que hemos hecho. Hicimos una campaña muy propositiva”, subrayó Santilli.

En declaraciones al programa “Alguien tiene que decirlo”, el programa que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia, el postulante rechazó la teoría que impulsa el Gobierno sobre que el votante de Manes no lo acompañaría en noviembre a él como cabeza de lista de Juntos.

“Eso es no entender lo que le pasa a la gente, es una vez más negar lo que dice la sociedad”, consideró Santilli, y expresó que la ciudadanía quiere “ver a sus hijos en las escuelas, quiere seguridad”. “Facundo y yo vamos a estar trabajando juntos como lo hicimos desde anoche. Yo no subestimaría a los bonaerenses, los votos son la de gente, no son de los dirigentes”, evaluó el candidato a diputado.

Y expresó: “Lo que hubo en esta primaria fue elegir cómo se armaba la lista y quedó conformada de esta manera. El que votó Juntos votó por una provincia con esperanza, con más salud, más educación, con no más estas medidas que fracasaron en el pasado como el cepo a la carne”. Además, analizó que la derrota del Gobierno se debió a “la falta de gestión, a no haber abordado la pandemia como lo pedía la sociedad, a echarle al culpa a otro, a no comprometerse y enfrentar los problemas”.

Fuente: NA