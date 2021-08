Santili presentó los proyectos que llevará al Congreso para educación y seguridad

El postulante del PRO para la Cámara de Diputados presentó una serie de propuestas para evaluar el nivel educativo y sacar a la calle a policías que cumplen tareas administrativas, además de una reforma del Código Procesal Penal.

El precandidato de Juntos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli anunció hoy en el distrito de Tres de Febrero que impulsará proyectos para establecer una evaluación obligatoria de nivel educativo, aumentar la presencia policial en las calles y extender la moratoria impositiva para pymes.

En el campo del Colegio Cardenal Copello, Santilli encabezó un acto de campaña junto Graciela Ocaña y otros candidatos de su lista durante el cual presentó la agenda de iniciativas que piensa llevar al Congreso y criticó la gestión del Gobierno.

“Lo que está en crisis es un modelo de un gobierno que improvisa, que está ausente, que hace que los chicos no aprendan, que las escuelas estén cerradas, un modelo que no genera trabajo, te cierra las persianas y te deja solo, y no damos más”, disparó el precandidato del PRO.

En ese contexto, Santilli subrayó que “cerraron las escuelas durante un año y medio y en la provincia de Buenos Aires 280 mil chicos abandonaron la primaria y la secundaria”, y señaló: “La primera propuesta que haremos es una ley para que el Estado explique quiénes son y cómo va a hacer para que cada uno de esos chicos vuelvan a las aulas, porque si no no hay futuro”.

Además, afirmó que impulsarán una ley “de evaluación obligatoria para que todo Gobierno tenga que evaluar” el nivel educativo de los estudiantes con el fin de “corregir y ver qué nos falta” en esa materia. Y, como parte de esa agenda, anticipó también la presentación de una “ley de emergencia educativa para poder resolver los problemas de infraestructura, de equipamiento y de conectividad”.

El otro eje de los anuncios fue la seguridad, un tema sobre el que Santilli afirmó: “Estamos mal, se liberan a los presos, el narco vuelve al barrio y el Estado mira para otro lado. Un país seguro es aquel donde se detiene a los delincuentes, se condena y los delincuentes cumplen la condena”.

El aspirante al Congreso indicó que “en la provincia de Buenos Aires hay entre 10 mil y 15 mil policías que hacen tareas administrativas” y “hay que ponerlos en la calle”, tras lo cual, agregó: “Lo otro, para prevenir que su tarea sea en vano, es evitar que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra”.

“Para los delitos graves, no más excarcelación. Vamos a plantear a modificación del Código Procesal Penal”, fue otra de las propuestas que presentó el dirigente en Tres de Febrero, donde aprovechó para criticar al Gobierno no solo por su política en seguridad, sino también por el escándalo de la foto en Olivos.

Al respecto, afirmó: “Esta semana los argentinos recibimos un golpazo a la credibilidad y la confianza. Nosotros tenemos que cumplir la ley y la palabra y para eso no hay que liberar a los delincuentes, no hay que adelantarse en la fila para vacunarse, no hay que incumplir los propios decretos que vos firmás. Basta de privilegios y de doble discurso”.

Otro de los ejes de las propuestas fue el empleo, un tema sobre el cual, según consideró Santilli, “este Gobierno no está haciendo nada, lo único que hace es ponerle el pie en la cabeza a los productores, a los comerciantes, a las pymes que la reman”.

“Lo primero que tenemos que hacer con aquella pyme productora, el comerciante que está en la cuerda floja, es ayudarlos. Y para eso vamos a proponer extender la moratoria que vence el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022”, indicó el postulante.

En ese mismo eje, sostuvo que también buscarán “eliminar los impuestos al trabajo para las pymes que peor la pasaron en la pandemia, como el sector gastronómico y el sector turístico”.

Por otro lado, afirmó que impulsará una “ley de empleo joven para personas de entre 18 y 35 años, eliminándole los impuestos al trabajo por cinco años para que las pymes, los comercios, los productores puedan traer a esos jóvenes y salir de la informalidad”.

A su turno, Ocaña anunció los proyectos que la coalición opositora intentará aprobar en materia de salud, entre ellos, el de “historia clínica electrónica” que, según indicó, “es un elemento central” para “modernizar algunas aspectos del sistema de salud” y que “funciona muy bien en la Ciudad de Buenos Aires y también en muchos municipios”.

También señaló que van a proponer “una ley integral para el adulto mayor que permita y propicie políticas públicas que tenga que ver con el envejecimiento activo” y la creación de “la defensoría del adulto mayor”, entre otras medidas.

“El Gobierno iba a cuidar la salud y el trabajo y sin embargo lo que vimos fue que cuidó sus propios intereses y no la vida de los argentinos”, agregó la segunda precandidata de la lista de Juntos.

