Sancionan a un Transportista por Circular en Camino Vecinal de Hinojo Tras las Lluvias

El Municipio de Olavarría labró un acta de infracción a un conductor por violar la Ordenanza 3684/14, que prohíbe el tránsito en caminos de tierra hasta 72 horas después de las precipitaciones para proteger su estado.

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría infraccionó este martes a un transportista que circulaba por un camino vecinal, a pesar de las abundantes lluvias registradas en las últimas horas y la prohibición vigente por normativa local.

La situación se detectó en el acceso a Colonia Hinojo por Ruta Nacional N° 226, en la prolongación de la Avenida De los Fundadores.

Infracción y Normativa

Los agentes intervinientes iniciaron actuaciones por infracción a la Ordenanza Municipal 3684/14, la cual establece que está prohibida la circulación por caminos vecinales y de tierra:

En días de lluvias.

Hasta 72 horas posteriores a las lluvias, o hasta que los caminos se encuentren debidamente aireados.

Las actuaciones labradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Pedido de Colaboración

El Municipio reitera el pedido de colaboración a conductores y transportistas. El objetivo no es solo evitar multas y sanciones, sino principalmente preservar el estado de los caminos que son esenciales para la conectividad de las comunidades rurales. Un poquito de paciencia evita un gran dolor de cabeza (y de bolsillo).