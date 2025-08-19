SAD Olavarría convoca a concurso para cubrir un cargo en la E.E.S.T. N° 2

Se busca un “Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico” para la materia Construcciones Civiles. La inscripción se realizará en la Secretaría de Asuntos Docentes del 26 al 28 de agosto.
La Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de Olavarría ha lanzado una convocatoria de emergencia para conformar un listado de aspirantes a cubrir un cargo en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) N° 2. La convocatoria se realiza de acuerdo con la Disposición 19/14.
Detalles del cargo y requisitos
- Nivel/Modalidad: Secundario – Técnica
- Servicio Educativo: E.E.S.T. N° 2 Olavarría
- Cargo/Materia: Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico – Construcciones Civiles
- Carga horaria: 1 cargo
- Situación de Revista: Suplente
El perfil profesional requerido es EMATP Construcciones Civiles. Entre los títulos habilitantes se encuentran:
- Ingeniero Civil con o sin capacitación docente.
- Arquitecto con o sin capacitación docente.
- Maestro Mayor de Obra con o sin capacitación docente.
- Otros títulos habilitantes.
- Estudiantes con más del 70% de las carreras mencionadas.
Cronograma de inscripción
- Difusión: Del 19 al 25 de agosto de 2025.
- Inscripción: Del 26 al 28 de agosto de 2025, en la SAD de Olavarría, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.