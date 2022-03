¿Sabes que dice tu horóscopo para esta semana?

La posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo zodiacal, sobre todo a la hora de tomar decisiones de valor en una realidad atravesada por constantes cambios.

El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del griego y significa “examinar la hora”. Aunque no hay pruebas científicas que apoyen la validez de las predicciones, la astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano en pos de aprender, crecer y evolucionar. Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad, que pueden ser de ayuda a la hora de tomar decisiones importantes o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves. HORÓSCOPO DEL LUNES 7 DE MARZO, 2022 ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Buscarán una nueva alternativa para poder solucionar un conflicto afectivo. Estarán en lo cierto luego de una profunda conversación con alguien de su entorno familiar. La sinceridad estará presente.

Momento de color: amarillo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Comienzo de una etapa interesante en el plano laboral. Un nuevo horizonte se perfila que podría traerles mucho éxito. Compenetración y entendimiento en el plan afectivo. Equilibrio. Momento de color: verde claro. GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO) No alteren sus planes con respecto a sus finanzas. Aprendan a distribuir sus energías en la jornada tratando de no tener tantos altibajos emocionales. Se liberan de un compromiso molesto. Momento de color: coral. CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Aprenden a decir que no en circunstancia afectiva que se presenta. Los inconvenientes de la jornada no deberían alterarlos, manéjense con prudencia. Saber que a veces las cosas no son como esperamos. Momento de color: turquesa.

LEO (23 DE JULIO AL 232 DE AGOSTO) Cada sensación que tengan con respecto a alguien de su entorno laboral los hará sentir cierto desequilibrio. Traten de separar las cosas y de no dejarse llevar por sus impulsos. Ejerciten el control propio. Momento de color: cian. VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una noticia más que certera les hará tomar una decisión en el plano económico. Día para gestiones y movimiento de papeles. Se ordena una situación afectiva. La voluntad de querer las cosas solucionadas. Momento de color: lila. LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE) La determinación que tomen con respecto a situación laboral será positiva. No teman. Hay algo que deberán resolver y que les cuesta mucho en el plano afectivo. Hagan lo que sientan. Momento de color: lima.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No sientan que las cosas se derrumban. No vean todo en forma negativa. Cada sensación positiva que logren tener les hará ver el resultado que esperan con respecto a sus problemas. Aplicar simpleza en nuestro proceder diario.

Momento de color: melón.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lo importante de la jornada será la posibilidad de realizar una cita importante que esperan desde hace tiempo. No se comprometan a concurrir a reunión que no desean ir. Día para no cargar con culpas innecesarias.

Momento de color: lavanda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un comienzo más que promisorio en el plano laboral. De todas maneras traten de hacer saber sus pretensiones sin sentir que es inapropiado. Les importa alguien nuevo en el plano afectivo. Traten de valorarse para valorar al otro más sanamente.

Momento de color: canela.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Una importante reunión en el plano laboral que les hará sentir que logran lo que esperan. Minimizar situación de conflicto a nivel familiar les evitará un dolor grande. Aprender a primar la paz y el bienestar interno.

Momento de color: zafiro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sentirán que se exponen a algo que en realidad no les interesa. Hay vivencias que no son recomendables en el plano afectivo, eviten personas que los confundan. Hay que respetar y hacer respetar nuestra propia intimidad.

Momento de color: rosa.

HORÓSCOPO DEL MARTES 8 DE MARZO, 2022

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un buen comienzo en el plano laboral. Inician una etapa de mayor tranquilidad y seguridad. Un estado anímico propicio para mantener ese diálogo que están necesitando tener. No desaprovechen las oportunidades.

Momento de color: cerceta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lo importante de la jornada será una reunión laboral que surge a raíz de un pedido suyo. Aprovechen para decir las cosas que hace tiempo necesitan decir. Animarse a pretender desde la lógica y el derecho a ser reconocido sanamente.

Momento de color: menta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo que desean en el plano laboral podría darse. Deberían esperar a que las personas involucradas estén preparadas para ceder. No interrumpan esa relación afectiva por conflictos propios. Traten de querer salir de los inconvenientes.

Momento de color: blanco.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Traten de no llegar a la discusión extrema, dialoguen sin ofender. A veces el mismo fervor por lograr las cosas que deseamos nos hace manejarnos desde la emoción y no desde la inteligencia.

Momento de color: añil.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reinician relación que veían terminada por decisión de la otra parte. Sean cautelosos y no olviden los dolores del pasado para no caer en los mismos. Sugestión e intuición. Preservarnos incluso de nuestros malos pensamientos.

Momento de color: azabache.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Avance en el plano laboral. Las cosas se distinguen claramente, se separa lo negativo de lo que no era claro y se arriba a una solución favorable en el área de las actividades. La expectativa positiva.

Momento de color: maíz.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La claridad con la que interpretarán un mensaje que les llega les hará tomar una decisión en el área laboral. No se anticipen a un cambio de residencia, esperen un mejor momento. Darle tiempo a las cosas.

Momento de color: verde manzana.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un comienzo positivo y de mucha esperanza en el plano afectivo. Los inconvenientes del pasado desaparecen para darse cuenta que ha madurado en ustedes una nueva forma de ver. La evolución es permanente.

Momento de color: turquesa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Todo estaría proyectando hacia una nueva y efectiva manera de encarar las cosas en el plano afectivo. Vislumbran algo que les importa en el plano laboral. Anticipo de una respuesta. Día para sentirse bien con uno mismo.

Momento de color: anaranjado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un estado creativo y de ganas de proyectarse en nuevas cosas les augura que deberían intentar hacerlo. Las cosas que nos pasan por dentro no son casuales. Asumen un compromiso con alguien.

Momento de color: azul claro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Lo que surge de su inconsciente con respecto a sus decisiones afectivas les indicará la solución que buscan. A veces no queremos ver ni oír lo que nuestra propia esencia nos dicta. Siempre tratar de asumir lo que queremos y somos.

Momento de color: verde bosque.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Inquietud que viene de la mano de un problema laboral que no saben cómo resolver. No se dejen impresionar por los detalles y vayan al centro de la situación. No paralizarnos frente a los hechos es importante y liberador.

Momento de color: plateado.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 9 DE MARZO, 2022

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Trasluce algo que les será muy útil en una reunión que mantendrán con personas con las que tienen conflictos de papeles. La decisión será tomada a su favor, no teman. No olviden que en el amor siempre la transparencia.

Momento de color: rojizo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se decepcionen frente a respuestas que les llegan en el plano laboral. Las cosas a veces se interrumpen para tomar otro rumbo. No alteren sus relaciones de pareja por celos que nunca llevan a nada positivo. No pierdan su valioso tiempo.

Momento de color: cian.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Un acertijo que viene desde su propia intuición les dará la clave para poder resolver una cuestión algo ríspida que surgió en sus lugares de trabajo. Se conmueven por algo que les dicen y arriban a un cambio en sus conceptos sobre su desconfianza en la gente.

Momento de color: violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Un estado anímico que se levanta gracias a respuestas más que positivas en el plano económico. No absorban todo lo que escuchan ni se hagan responsables de las cosas de los demás. Los límites para no sufrir los debe poner uno mismo.

Momento de color: fucsia.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estarán frente a la posibilidad de retomar una actividad que les será muy propicia ante la situación que viven. Nada de lo que se imaginan en el plano afectivo puede suceder. No teman. Procuren no vivir desde el miedo y permitir que la vida proponga.

Momento de color: oro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una nueva alternativa se presenta ante un conflicto laboral que resurge por no haber dejado ciertas cosas en claro. Su capacidad analítica les traerá la solución. Hay que demostrarse a uno mismo que se puede.

Momento de color: ámbar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se sientan desplazados por cierta actitud de alguien que en realidad no merece ser considerado. La seriedad de los actos pasa por quien los haga. Se reactiva la economía dándoles la posibilidad de ir saldando deudas y pagos.

Momento de color: verde.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El punto no es juzgar mal a nadie sino colaborar para que los demás evolucionen. Todo estaría recuperándose en el plano afectivo. No se desilusionen sin tener las respuestas, den tiempo al otro y al tiempo mismo. Mejor ser optimista.

Momento de color: rosa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una nueva búsqueda en el plano laboral estaría apuntando hacia ustedes. No dejen de realizar sus llamados, son importantes para que las cosas se mantengan activas. La insistencia en las cosas que deseamos lograr debe ser real.

Momento de color: turquesa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una actividad extrema en esta jornada de definiciones en la que terminarán exhaustos pero con respuestas favorables. Sepan que su responsabilidad es bien reconocida en todos los planos. No se alteren y aprendan a hacer lo que se puede.

Momento de color: amarillo.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Un especial reconocimiento los aliviará en las tensiones que tienen en el área laboral. Sepan que a veces hay discusiones que no implican la falta de cariño. Tenga confianza en usted mismos. La tranquilidad debe primar.

Momento de color: magenta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un espacio tendrán para mantener encuentros interesantes con personas que nuevas que aparecen en sus vidas. La capacidad intuitiva que los distingue los hará entender actitudes de familiares que están alterados.

Momento de color: granada.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 10 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La oportunidad de rever con mayor tranquilidad una cuestión personal que les cuesta mucho poder enfrentar. Reconocen la importancia de conocerse. La solidaridad con un amigo les hará sentirse bien. Día con emociones.

Momento de color: verde musgo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los argumentos son poco válidos para darle un corte definitivo a esa relación afectiva. Deberían hacer el esfuerzo de decir su verdad sin sentimiento de culpa. La verdad es siempre la mejor opción, libera, responsabiliza, nos hace crecer.

Momento de color: crema.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Necesitarían de tiempo para poder cumplir con los compromisos de hoy. Traten de ver lo que pueden postergar y no dejen de atender lo que más les importa: su relación de pareja. Priorizar lo que refiera al destino del corazón.

Momento de color: frutilla.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Lo necesario en esa reunión laboral será que pongan de sí la mayor sinceridad que puedan. Las cosas llegaron a un punto en que la sensibilidad humana y el sentido común darán su veredicto. Siempre hay que confiar en lo que se espera.

Momento de color: blanco.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La emergencia emocional que están viviendo deberían considerarla como un paso para lograr, luego de comprender ciertas cosas, la felicidad que buscan. Confiar en que todo tiene un orden y lógica. No desesperen.

Momento de color: azulino.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un llamado los hará cambiar de planes en esta jornada bastante comprometida que tienen. Traten de hacer lo que necesiten frente a esa decisión que deben tomar. Siempre hacer lo que podemos.

Momento de color: rojo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Noticia alentadora en el plano laboral. Verán el resultado de sus esfuerzos y de haber mantenido sus posturas a pesar de que la realidad en algún momento les demostró dificultades. Valor en una decisión bien pensada.

Momento de color: oro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

No se comprometan si no están seguros. Hagan saber lo que sienten sin que el tiempo siga pasando. Importante es no mentirse. Una buena jornada laboral en la que la armonía reinará entre las personas que comparten su rutina.

Momento de color: verde bosque.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si aceptan realizar un viaje por trabajo estarían abriéndose una puerta en ese plano. A veces debemos hacer cosas que nos cuesta pero tenemos que tratar de buscarle la parte positiva. Saber luchar, decidir luchar por lo que se quiere lograr.

Momento de color: azulino.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen repunte en las relaciones laborales. Todo estaría más conectado con objetivos más parejos. Una conversación sincera les hace replantearse una decisión en el plano afectivo. Día para dar una segunda oportunidad.

Momento de color: rosa.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

La claridad de sus mentes les hace tomar conciencia acerca de una cuestión que tienen que resolver a nivel laboral. Sabrán decidir sabiamente y verán los frutos. Aprovechar la buena predisposición que tengamos frente a los problemas.

Momento de color: lima.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un estado anímico positivo para poder enfrentar ciertas cuestiones que los exasperaban en el plano laboral. Traten de ser un poco más condescendientes y de ceder aunque les cueste. Es evolucionado buscar la simpleza.

Momento de color: lavanda.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 11 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada de recapacitación a nivel familiar. Se prestarán más abiertamente a mantener diálogos importantes con los suyos en los que dirán cosas que les cuesta decir. Es importante la sinceridad y la entrega a las personas que amamos.

Momento de color: zafiro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se impacienten si no llegan noticias que esperaban. El problema laboral por el que están pasando es provisorio. Una esperada cita les levantará el ánimo. Liberación de una culpa.

En la vida hay que saber esperar.

Momento de color: menta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No posterguen esa conversación que quedó pendiente con sus parejas. Las cosas son más leves de lo que ustedes imaginan. Deberían aprender a ceder en el momento justo. Siempre

primar los sentimientos antes que una actitud egoísta.

Momento de color: canela.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Lo que superan en esta jornada es una mala relación que tenían con personas cercanas a ustedes. El sentimiento de alivio que tendrán a partir de una noticia laboral será grande. Llega la recompensa de una buena espera.

Momento de color: anaranjado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estarían a punto de concretar algo que hace tiempo están esperando. No se sugestionen por cosas que escuchan. Deberían comenzar a pensar un poco más positivamente logrando el trabajo de las virtudes.

Momento de color: celeste.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La importancia de su relación de pareja la verán a partir de una sensación de pérdida por una discusión que se genera. No teman buscar en el otro lo que esperan, tengan fe en sus derechos. Buscar ser amados con todas las letras.

Momento de color: aguamarina.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los acontecimientos de esta jornada los deberían manejar desde la prudencia. No comenten cosas de más porque podrían ser mal interpretados. Noticia en el amor que los hará sentirse más comprendidos.

Momento de color:melón.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una importante decisión tomarían a nivel familiar. Las cosas que los cansaban en otro momento a nivel emocional llegan a verlas desde otro punto de vista dándose cuenta que la evolución es constante.

Momento de color: amarillo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La sensación de libertad que desean sentir podrían vivirla aún con lo que están pasando en este momento. No se desesperen si no les contestan lo que están esperando con respecto a sus finanzas. La libertad es el primer don que tenemos.

Momento de color: verde suave.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si concurren a encuentro afectivo, deberían estar preparados para no reprimir lo que sienten. Una clara sensación de alivio por noticias que llegan a sus familias les dará la tranquilidad que estaban esperando. Día más que bueno.

Momento de color: carmesí.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Conquista afectiva gracias a la espontaneidad y a la simpatía que tienen. Traten de todas maneras, de prestar atención a sus parejas un poco más de lo habitual. Hay algunos reclamos. Pensar en el otro como en nosotros mismos.

Momento de color: salmón.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La realidad de ciertas personas que los rodean no es la misma que la suya. Traten de manejarse con prudencia para no herir susceptibilidades. Posible negocio que llega. Busquen abrir las puertas de su capacidad de comprensión para con algunas personas.

Momento de color: rosa.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 12 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Relativa sensación de desgano al darse cuenta de ciertas cosas que les pasan a nivel afectivo. No se desesperen e interpreten esto como un motivo para tomar decisiones de cambio. No paralizarnos y saber enfrentar las cosas desde la paz.

Momento de color: lacre.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sentirán ganas de aproximarse más a sus parejas. Es como un resurgir de una distancia que su espíritu les habría demandado tener. Notará que hay progresos en su parte económica, vayan paso a paso.

Momento de color: durazno.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La alternativa que se les presenta en el plano afectivo es como para pensarla y aceptarla. Debemos tomar conciencia que es parte del amor renunciar a ciertas cosas. Jugarse, probarse en la vida.

Momento de color:malva.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Casi inevitablemente deberán tomar una decisión que afecta sus intereses primarios en el plano económico. Hay gastos que surgen y que no podemos evitar asumirlos. Traten de darle el valor que merece cada cosa.

Momento de color: cian.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Logran un encuentro con esa persona que les interesa mucho. No pongan en riesgo sus emociones cuando ustedes saben que lo que sienten es mucho más fuerte que la otra parte. Siempre evaluar las situaciones sin lastimarse.

Momento de color: apio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La exagerada concepción de ciertas cosas no les permite poder distenderse. Quizás deban considerar otra forma de encarar la vida para no sufrir. Noticia en el plano económico que llega y aliviana los problemas.

Momento de color: zafiro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Notarán que los necesitan en su lugar de trabajo. Esta sería la posibilidad de reclamar lo que les corresponde. No se detengan y expliquen las razones, serán escuchados. Saber que la lucha parte desde uno mismo.

Momento de color: añil.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La inquietud por su crecimiento económico es parte de la realidad de todos. Traten de mirar a su alrededor y reconocer que su situación no es desesperante. Alegrías compartidas con sus amigos. Es bueno y sano dejar pasar las cosas que nos lastiman.

Momento de color: oliva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No deberían enfrentarse a esas personas que comparten su rutina. Traten de buscar la forma de conciliar por el bien de todos y no ofuscarse. Los modos en los vínculos tienen que ver con su tranquilidad también.

Momento de color: canela.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Alegría en el hogar. Llega algo que tranquiliza a todos. El cansancio psicofísico tiene que ver con la manera de recibir las cosas que viven cotidianamente. Aprender a buscar la mejor parte de las cosas.

Momento de color: malva.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Carrera contra el tiempo para poder finalizar con ciertos compromisos tomados para esta jornada. No sientan que la persona que tienen al lado no los valora, busquen comprender al otro, el día a día se construye.

Momento de color: crema.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sentirán que logran la comunión deseada con sus parejas. Lo que realmente les importa en su relación afectiva estaría condensado en las personas que han elegido, no teman vivir sin miedos.

Momento de color: té verde.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 13 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Superan un inconveniente que luego de haberles quitado horas de sueño logran un final feliz. Todo estaría encaminándose en su parte laboral, tómense la jornada para ordenar sus pensamientos y darse cuenta.

Momento de color: esmeralda.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comienzan una etapa en la que la búsqueda de cosas internas estaría como primer objetivo. Ganas de superación y de aceptar que otras nuevas energías les generarán alegría. Conseguir el incentivo propio.

Momento de color: dorado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La oportunidad de conocer a alguien nuevo estaría en esta jornada. La felicidad es una cuestión que en gran parte se decide, no olvidar que somos los responsables de nuestra vida. No podemos adjudicarle todas las cosas al destino.

Momento de color: celeste.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Buena jornada en la que podrán conocer gente nueva que les impactará. Todo lo que desean en el plano laboral podría darse si creen en ustedes primero y llevan claro en sus mentes sus objetivos. Importante sentirse merecedor del triunfo.

Momento de color: azul marino.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una nueva sensación de tranquilidad y de comunión con sus parejas les daría la certeza de que están haciendo las cosas bien. No posterguen esa reunión familiar en la que tendrían alegría real al encontrarse con parientes que hace tiempo que no ven. Busquen la integración con el otro.

Momento de color: lila.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sabrían disfrutar de una situación si pueden separar ciertas cosas de su realidad que no condicen con ello. A veces permitirse ciertas cosas ayuda a conocerse un poco más.

No pensar que la privacidad implica traicionar a alguien.

Momento de color: cereza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Permítanse volar un poco con lo que esperan. Las cosas estarían dadas como para que todo tome un rumbo exitoso y merecido en el plano de sus actividades. Se arreglan una situación de larga data que los angustiaba. Alivio.

Momento de color: fucsia.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una jornada apacible en la que podrían dedicarse a tener una salida que los distienda y los haga olvidar un poco las cosas que les preocupan. Un acercamiento con alguien que estaba algo distanciado. La búsqueda de la felicidad es constante.

Momento de color: plateado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lucidez y espontaneidad en proyectos que surgen de su propia ocurrencia. Serían acompañados por quienes los consideran talentosos. No perder el tiempo cuando tenemos las cosas claras en todos los planos de la vida.

Momento de color: amarillo fuerte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se amortigua una situación que no era agradable con alguien de su entorno familiar. Comprender que los demás piensan y son diferentes a uno es aprender a convivir. Es muy importante no ser autoritario ni con uno mismo.

Momento de color: verde manzana.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No pierdan la tranquilidad por ciertas sensaciones de desconfianza que tienen con respecto a sus parejas. Los miedos y las inseguridades deberían ser asumidos para no perjudicar la relación con los demás. Autoconocimiento.

Momento de color: azul.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La expectativa de reconciliación con ciertas personas de las que se distanciaron deberían transformarse en coraje de enfrentar la situación y generar el reencuentro. No olvidar que el perdón es una Ley Universal.

Momento de color: púrpura

Fuente: GLP