Rubén “Bebe” Lanceta: “Queremos ser el puente con los jóvenes para recuperar la UCR que alguna vez fuimos”

La interna radical va entrando en su recta final y el espacio de Rubén “Bebe” Lanceta tomó la iniciativa. La tarde-noche del día de ayer se inauguró el local de la Lista 11 situado en la calle Dorrego al 3200.

En su discurso inaugural, Lanceta habló del presente del radicalismo local mostrando su descontento, como así también proyectó sus ideas para el futuro. Acompañado por los demás integrantes de la Lista y por los ex diputados Eduardo Malamud y Mario “Pinocho” Lázaro también homenajeó a Helios Eseverri, rival histórico dentro del partido, pero con quien los “unía el respeto por el radicalismo”, tal como definió el propio Lanceta. El ex diputado nacional también deslizó críticas al Gobierno Nacional por el manejo de la pandemia y la vacunación.

“Agradecido a que ‘Pinocho’ (Mario Lázaro) y Eduardo (Malamud) estén acompañándonos. Esta tarea que llevamos adelante está vinculada a que el radicalismo vuelva a ser lo que alguna vez fue en Olavarría. También está vinculada al renacer del partido en la provincia y en la nación. Yo dije hace un tiempo ‘con la salud no se jode’ y con un montón de cosas más no se jode.

“Si nosotros tuviéramos un radicalismo más fuerte y poderoso estaríamos en condiciones de oponernos a las atrocidades de la gestión del actual gobierno. Es una locura prender la televisión o la radio y escuchar lo que está haciendo el gobierno con la salud de la gente, jugando con ello, y siendo absolutamente discriminatorios, pensando en que los chicos amigos tienen que ser salvados de la pandemia.

“Este espacio quiere recuperar al radicalismo en Olavarría para Olavarría, pero también para los otros niveles. No nos quedamos acá, pero tampoco queremos ser más un radicalismo inexistente como lo es ahora. Hay dos concejales, con dos bloques distintos, ni siquiera integran el bloque de Juntos por el Cambio, es un disparate. Esto es falta de conducción, de tener un norte, una línea política. Nuestra intención no es otra que ser un puente entre los que estamos más que maduros ya y los chicos y otros no tan chicos pero que recién se incorporan a la política en buena hora. Ellos tienen que ser el radicalismo del futuro pero con contenido, no por el carguito, no por la cosa chiquita de la que estamos acostumbrados a ver.

“Vamos a ser el radicalismo que alguna vez fuimos, yo rescataba hace un tiempo que me ha tocado litigar en mil internas, muchas las perdí, las perdimos con ‘Pinocho’ pero con lealtad. Votaron doce mil personas en el ’86 cuando perdimos con don Helios Eseverri, a quien quiero rendirle homenaje porque fue un digno adversario. En lo interno casi siempre discutimos, pero en el marco del radicalismo.

“Es verdad, en el último tiempo don Helios (Eseverri) tomó un camino que uno no compartió pero rindo homenaje a ese hombre dedicado a la cosa pública, a esa Olavarría grande, que la hizo crecer. Y más allá de las disidencias, cuando terminamos de discutir una no conformación de una lista única, nos dábamos la mano y decíamos ‘tengamos suerte’ y al final del camino estábamos juntos, por eso el radicalismo fue grande y por eso Olavarría es radical. Después él tomó un camino a mi juicio equivocado pero no soy quién para juzgarlo. Ese es el radicalismo que queremos todos.

“Vamos a convocar a todos los correligionarios, nos puede tocar ganar o perder, son las reglas del juego, no tengo enemigos ni dentro ni fuera del Partido. Siempre he reivindicado a la política desde lo político y al que está enfrente interna o externamente para mí es un adversario. No personalizo la política, discrepo si tengo que discrepar, opino si tengo que opinar, trato de que mis ideas sean razonablemente tomadas para mejorar la condición del conjunto de la sociedad”.

“Somos la causa de los desposeídos, somos la causa del pueblo, somos la causa de la gente y somos la causa de la honestidad. La corrupción –no voy a inventar nada- mata, y estamos inmersos en una corrupción que está sometiendo al pueblo argentino. Este radicalismo que vamos a conducir si los afiliados lo deciden, vamos a sumar a todos, no le vamos a preguntar en qué lista estaban antes del 21 de marzo. Le vamos a decir ‘vení, pone el hombro hermano y vamos adelante’. Vamos a convocar a los que no se arrimaron a ninguna de las tres listas y a gente independiente, vamos a consolidar el espacio común que tenemos en Cambiemos.

“Venimos a no inventar nada, sino a sumar. Acá hay gente con la que hemos trabajado juntos y muchos que siempre hemos estado en veredas distintas en el partido, y me congratulo que así sea porque significa que estamos por ideas y no por un cargo”.