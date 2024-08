Rosario recibe una nueva fecha del Turismo Pista

Este fin de semana -viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de Agosto-, se disputará la séptima fecha del Turismo Pista en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. De mencionada carrera serán cinco los pilotos locales que compitan.

En la Clase Uno, Nicolás Romero, Sebastián Ciprés y Nicolás Benito estarán representando a Olavarría. De ellos, Benito (que viene de ganar la última competencia disputada en Paraná) es quien se encuentra mejor posicionado en el campeonato, en el noveno lugar. Por su parte, en la divisional intermedia dirá presente Diego Valisi. Para el volante sierrabayense será su segunda competencia en la categoría. Mientras que en la clase mayor del TP lo hará su coterráneo Santiago Tambucci, quien se encuentra expectante en la lucha por el título en la segunda posición del certamen.

Cronograma – 7º Fecha – Turismo Pista en Rosario:

Viernes 23/8

09:40 a 10:00 CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:05 a 10:25 CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:30 a 10:50 CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:55 a 11:15 CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:50 CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:55 a 12:25 CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

12:30 a 12:50 CLASE 1 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:55 a 13:15 CLASE 1 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:20 a 13:40 CLASE 2 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:45 a 14:05 CLASE 2 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:10 a 14:40 CLASE 3 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:45 a 15:15 CLASE 3 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

15:20 a 15:30 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:35 a 15:45 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:50 a 16:00 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:10 a 16:20 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:25 a 16:35 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:40 a 16:50 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C.

Sábado 24/8

09:10 a 09:20 CLASE 3 TANQUES LLENOS – GRUPO A

09:25 a 09:35 CLASE 3 TANQUES LLENOS – GRUPO B

09:40 a 09:50 CLASE 3 TANQUES LLENOS – GRUPO C

10:00 a 10:10 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:15 a 10:25 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:30 a 10:40 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:05 a 11:15 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

11:20 a 11:30 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

11:35 a 11:45 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

12:02 a 12:12 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

12:17 a 12:27 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

12:32 a 12:42 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

13:00 CLASE 1 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:25 CLASE 1 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:50 CLASE 1 3° SERIE – 6 VUELTAS

15:05 CLASE 2 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:28 CLASE 2 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:51 CLASE 2 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:10 a 16:20 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

16:25 a 16:35 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

16:40 a 16:50 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C.

Domingo 25/8

10:05 CLASE 3 1° SERIE – 6 VUELTAS

10:30 CLASE 3 2° SERIE – 6 VUELTAS

10:55 CLASE 3 3° SERIE – 6 VUELTAS

11:20 CLASE 1 FINAL – 13 VUELTAS

12:00 CLASE 2 FINAL – 15 VUELTAS

13:10 CLASE 3 FINAL – 15 VUELTAS.