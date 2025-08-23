ROSA HAYDEE MARTINEZ viuda de BIANCHI “ROSITA” (Q.E.P.D.)

ROSA HAYDEE MARTINEZ viuda de BIANCHI “ROSITA” Falleció en Olavarría el día 23 de Agosto de 2025 a los 89 años de edad.

Sus hijos Roberto, Norma y Rosana. Sus hijos políticos Liliana Americo y Sergio Reyes. Sus nietos Gabriel, Bruno, Mauro, Hernan, Josefina, Valentina, Natalia y Milagros. Sus bisnietos. Sus hermanas políticas. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comienza éste Domingo a las 7:30 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Domingo 24 de Agosto a las 10:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Sarmiento.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada Enfermera y Pensionada.