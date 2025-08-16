ROGELIO JOSÉ SCIPIONE  “LITO”   (Q.E.P.D.)

ROGELIO JOSÉ SCIPIONE “LITO” Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.

Sus hijos: José Esteban y Marcelo Germán; sus hijas políticas: Alicia y Daniela; su nieto Isidro; su ahijada Claudia y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “D “. Sábado 16/08 de 10:00 a 12:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 16/08 a las 12:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado y Pensionado