ROGELIO JOSÉ SCIPIONE  “LITO”   (Q.E.P.D.)

ROGELIO JOSÉ SCIPIONE “LITO” Falleció en Olavarría el día 16 de Agosto de 2025 a los 85 años de edad.
Sus hijos: José Esteban y Marcelo Germán; sus hijas políticas: Alicia y Daniela; su nieto Isidro; su ahijada Claudia y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento “D “. Sábado 16/08 de 10:00 a 12:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 16/08 a las 12:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Microcentro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilado y Pensionado