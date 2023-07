Rodríguez Larreta: “Vamos a mandar al Ejército a blindar las fronteras”

“Un nuevo Código Penal: los delincuentes se modernizaron, pero el Código Penal no. Tiene 102 años y acumuló más de 900 modificaciones, parches, que son inentendible” , afirmó Rodríguez Larreta, quien también se comprometió a “impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, entre los 14 y los 18 años “.

“Vamos a construir módulos en las cárceles con inhibidores de señal . Hoy la tecnología es muy simple. No puede ser que desde las cárceles se den órdenes a un sicario para mandar a matar o manejen sus bandas de drogar. Y vamos a construir cárceles de máxima seguridad, bien lejos de las grandes ciudades, para que los narcos estén presos y aislados “, añadió.

“Vamos a mandar al Ejército a cuidar nuestra soberanía, a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas como si fuera un colador, como es hoy” , sostuvo el jefe de Gobierno porteño, al presentar una serie de iniciativas contra la inseguridad.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta se comprometió a destinar al Ejército a “blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas” , para así poder “liberar a los gendarmes” y ubicarlos en “las zonas más calientes” .

Asimismo, indicó que pretende avanzar con el sistema acusatorio federal y promover el juicio por jurados, además de brindar asistencia psicológica, ayuda económica y asesoramiento jurídico para todas las víctimas de la inseguridad.

Reforzar la seguridad en los barrios más violentos “con mucha presencia del Estado en forma integral” y forjar un “acuerdo federal con todos los gobernadores para que los policías tengan el equipamiento necesario y al menos un año de entrenamiento” fueron otros de los puntos abarcados por el precandidato presidencial, quien también expresó su compromiso de “incorporar las Taser, mejorarles el salario a los policías, ayudar en el acceso a la vivienda y garantizarles una buena cobertura de salud”.

Y concluyó: “No hay manera de vivir bien si tenemos miedo, si nos sentimos inseguros. Los países no crecen desde el miedo, sino desde la libertad. Por eso los invito a que soñemos un país distinto, en paz, donde los narcos no tengan cabida, los que rompan la ley vayan a la cárcel”.

Morales planteó el debate sobre la ley de derribo

El encargado de profundizar en la iniciativa sobre el traslado del Ejército a la frontera norte fue el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, quien planteó que la presencia del Ejército “genera una actitud disuasiva, pero también el aporte tecnológico, como radares y drones”.

Además, también puso sobre la mesa que se aspira a poner en debate la ley de derribo, una propuesta que supo proponer Sergio Massa en su campaña presidencial de 2015.

“Hay que discutir algo que tiene que ver con la ley de derribo, que ya ha planteado Brasil. Estuve en Tartagal y Orán y hablás con los gendarmes y te cuentan que cuando pasa la avioneta y tira la droga, pero cuando llegan ellos en la camioneta ya se la llevaron. Es un tema que hay que discutir, porque es algo que ocurre, no tenemos control de los cielos y hay que tomar una decisión política”, reconoció.

Al respecto, Pullaro, quien el pasado domingo obtuvo un contundente triunfo en las PASO de Santa Fe, advirtió: “En este momento sólo tenemos dos aviones cazabombardero y siete Tucano, con lo cual no tenemos capacidad de perseguir a esos aviones que traen droga, aunque tuviéramos la radarización de la frontera”.

“Saludo que pongas este tema en agenda, porque no podemos permitir que llenen de droga a la Argentina y que el Estado nacional no reaccione”, remarcó el dirogente radical.