Rodríguez Larreta en Tandil: “Hay que eliminar las retenciones a los productos regionales porque no tienen ningún sentido”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió este sábado el municipio bonaerense de Tandil junto al concejal del PRO local, Juan Manazonni.

Al llegar, Rodríguez Larreta dialogó con la prensa y sostuvo que “hay que eliminar las retenciones a los productos regionales porque no tienen ningún sentido”. “Sólo generan trabas y complicaciones”, agregó.

Además, aseguró que va a “bajar la inflación” con un plan de desarrollo: “Vamos a producir más, a generar trabajo, a exportar más y, en ese marco, vamos a bajar la inflación, pero no como una cosa aislada”.

Consultado por el rumbo que le daría al país si fuera Presidente y qué sectores de la economía impulsaría, detalló: “Primero, la energía, porque tenemos el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo en Vaca Muerta; segundo, la minería responsable; tercero, los alimentos de la provincia de Buenos Aires; cuarto, el turismo; y quinto, las industrias tecnológicas. Tenemos que tener una política muy desarrollista”.

Asimismo, dijo que “hay que terminar con las peleas y con pensar que el que no piensa como yo es mi enemigo” y se comprometió a dialogar con todos los que sean electos por la gente. “Tenemos que romper con la dinámica de la agresión y el insulto. Los países que se han desarrollado no funcionan así. Tenemos que buscar la unidad, un proyecto común”, afirmó.

El mandatario también habló de las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) y señaló que “manejadas responsablemente, sin agravios, sin grietas, es el mejor sistema porque elige la gente”.

Sobre el funcionamiento de la Justicia opinó: “A la Justicia la tenemos que dejar trabajar independientemente. Lo que hizo el Presidente el otro día en el Congreso es un atentado a la división de poderes. Desde el Ejecutivo uno puede agilizar nombramientos en los lugares en los que hacen falta, como Rosario, pero no ponernos a cuestionar los fallos”.

En cuanto a la problemática narco fue contundente: “Vamos a combatir a fondo la inseguridad como lo he hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar la batalla a fondo contra los narcos”. En este sentido, adelantó que mandará a las Fuerzas Armadas a las fronteras para liberar a los gendarmes y enviarlos a las zonas calientes de la droga. También, que es necesario ocupar los juzgados y tener cárceles de máxima seguridad aisladas para los capos narcos e iniciar un trabajo de fondo y más duradero que es fortalecer a la policía. “No puede ser que desde la cárcel con un teléfono celular manden a un sicario a matar a una persona”, expresó.

Sobre los cortes de energía sostuvo que “es gravísimo que no se pueda solucionar” y que la situación fue causada por “desidia, falta de inversión y falta de una política energética por parte del Gobierno”. El mandatario confirmó que ayer hizo una denuncia penal contra la empresa Edesur porque “una cosa es que tengas un corte un rato y otra que no tengas servicio por una semana” y detalló la asistencia que se está brindando desde la Ciudad: “Hemos puesto generadores a los lugares sensibles como hospitales, centros de salud, hogares de ancianos, atención de electro dependientes. Llevamos agua a quienes no pueden bajar, tenemos cisternas que recorren la ciudad todo el día y ofrecemos a la gente lugar en hoteles”.

Más tarde, el precandidato caminó por una zona de negocios para conversar con comerciantes y luego compartió un café con vecinos para interiorizarse sobre las problemáticas de la zona e intercambiar ideas de mejora.

Por la tarde, estuvo en Ayacucho junto al diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, donde participó de la doma en la Fiesta Nacional del Ternero.