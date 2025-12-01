Dos masculinos de 23 y 34 años fueron aprehendidos en el Barrio Pueblo Nuevo luego de asaltar con un cuchillo el polirubro de Hornos al 2000. Los sujetos, que robaron dos celulares y dinero en efectivo, fueron interceptados tras un operativo cerrojo.

Olavarría. El Comando de Patrulla Olavarría (CPO) logró la aprehensión de dos masculinos por Robo Calificado In fraganti, ocurrido el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 en el polirubro “El Arca”, ubicado en la calle Hornos al 2000.

El personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911. La víctima relató que instantes antes, dos hombres ingresaron con intenciones de compra y luego la amedrentaron con un cuchillo, sustrayéndole dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo. Los delincuentes se dieron rápidamente a la fuga.

Operativo cerrojo:

Se implementó un operativo cerrojo en el Barrio Pueblo Nuevo. En Avenida Ituzaingó al 2700, se aprehendió al primer masculino (34 años), quien coincidía con las características aportadas y, tras un cacheo de emergencias, se le secuestraron los dos teléfonos celulares robados (un Samsung y un ZTE). El segundo masculino (23 años) fue aprehendido en la calle Coronel Suárez al 1300. A escasos metros del lugar de la detención, la policía recogió el cuchillo tipo serrucho que había sido utilizado y descartado por los autores.

Ambos aprehendidos fueron alojados en la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 04, a cargo de la Dra. María Paula Serrano.