Roberto Baradel: “Rechazamos cualquier iniciativa que no se haya discutido en paritaria”

El titular de SUTEBA se refirió al anuncio del ministro Educación de la Nación, en el sentido de ampliar el horario escolar.

El titular de SUTEBA Provincia, Roberto Baradel, cuestionó el anuncio del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzcyk, en relación a la ampliación horaria en las escuelas.

Por Radio Provincia dijo que no conoce el proyecto y manifestó su desconcierto por el hecho de que se haya difundido a través de los medios antes de ser discutido en el Consejo Federal de Educación, que se reúne mañana.

No obstante, Baradel afirmó que “rechazamos cualquier iniciativa que precarice el trabajo, sea una sobrecarga laboral que no se haya discutido en paritaria y que no aporte a mejorar la educación”.

Seguido, señaló: “Queremos más y mejor educación, que los chicos estén más tiempo en la escuela, pero hay que discutir con los ministros. Se envía a los medios antes que al Consejo Federal de Educación”.

El dirigente sindical advirtió también que para implementar la medida es necesario contar con la infraestructura adecuada que no todas las escuelas tienen. Además, “hay que planificar el diseño curricular” y determinar qué contenidos se reforzarán en ese tiempo.

Baradel consignó que “hoy tuve comentarios de docentes que decían que las familias preguntaban cómo era esto porque les generaba una desorganización de lo que habían planificado para el año (…) hay un sinnúmero de situaciones a tener en cuenta antes de lanzar una iniciativa como ésta”.