River le ganó a Racing y se metió en las Semifinales de la Copa Argentina

Con gol de Maximiliano Salas, el “Millonario” venció 1-0 a la “Academia” en un partido clave para recuperar la confianza tras cuatro derrotas consecutivas. El equipo de Gallardo ahora está a un paso de una nueva final y del cupo a la próxima Copa Libertadores.

River Plate consiguió un respiro y un triunfo fundamental al vencer a Racing Club por 1-0 en los cuartos de final de la Copa Argentina. La victoria llegó en un momento crítico para el “Millonario”, que venía de cuatro derrotas consecutivas, incluyendo la eliminación de la Copa Libertadores, y necesitaba urgentemente repuntar su nivel.

El único tanto del encuentro llegó temprano gracias a la “Ley del Ex”: Maximiliano Salas puso en ventaja a River, un golpe del que Racing no pudo recuperarse.

El equipo dirigido por el “Muñeco” Gallardo dominó el desarrollo del partido, mientras que la “Academia”—a pesar de estar en semifinales de la Copa Libertadores—nunca logró encontrarse en el campo y no pudo penetrar la defensa riverplatense.

Para River, este triunfo inyecta una dosis de alegría y alivio que era vital para que sus jugadores se reencontraran dentro de la cancha. Tal como lo planteó Gallardo, el equipo jugó el partido como una final.

Ahora, el “Millonario” queda a un partido de disputar una nueva final y, lo más importante, de asegurarse el cupo a la Copa Libertadores del próximo año sin depender de la Tabla Anual. El futuro de Racing, en tanto, queda en vilo, concentrando todos sus esfuerzos en su máxima competencia internacional.