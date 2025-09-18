River cayó 2-1 ante Palmeiras y quedó contra las cuerdas en la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo perdió en el Monumental en el partido de ida de los cuartos de final. El gol sobre el final de Lucas Martínez Quarta le da vida para la revancha en Brasil.

River Plate sufrió una dura derrota en su estadio al perder 2-1 ante Palmeiras de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a ganar por una diferencia de dos goles o más en la revancha para poder avanzar a las semifinales del torneo.

El encuentro, disputado en el Monumental de Núñez, se inclinó rápidamente a favor del conjunto brasileño, que dominó el primer tiempo. A los 6 minutos, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador con un cabezazo. Palmeiras se mostró superior y logró ampliar la ventaja a los 40 minutos con un gol de Vitor Roque, tras una gran jugada del argentino José López.

En el complemento, River fue en busca del descuento para no ir a Brasil con un resultado tan adverso. A los 43 minutos, el defensor Lucas Martínez Quarta descontó con un remate de media distancia que se desvió en un jugador rival y descolocó al arquero Weverton.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles a las 21:30 horas en el Allianz Parque de San Pablo. Antes de la revancha, River visitará este sábado a Atlético Tucumán por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Síntesis del partido

Copa CONMEBOL Libertadores – Cuartos de final – Partido de ida

River Plate 1 – Palmeiras (Brasil) 2

– Estadio: Monumental, Capital Federal.

Monumental, Capital Federal. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Goles: PT 6m. Gustavo Gómez (P); PT 40m. Vitor Roque (P); ST 43m. Lucas Martínez Quarta (R).

PT 6m. Gustavo Gómez (P); PT 40m. Vitor Roque (P); ST 43m. Lucas Martínez Quarta (R). Formaciones: River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Palmeiras: Weverton; Kellven, Gustavo Gómez, Murilo Cequeira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, José López; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

