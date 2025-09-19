Rige un alerta por tormentas fuertes en la región para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo para la mañana y de nivel naranja para la tarde, con lluvias intensas, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la mañana del sábado 20 de septiembre y un alerta naranja para la tarde en la región.

Durante la primera parte del día, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes lluvias, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 60 mm, pudiendo superarse de forma puntual.

Por la tarde, el alerta se elevará a nivel naranja, con la posibilidad de tormentas fuertes o severas, que estarán acompañadas por abundantes lluvias, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En este caso, las precipitaciones acumuladas podrían oscilar entre 40 y 80 mm o incluso más en sectores aislados.

Desde el SMN recomendaron extremar precauciones, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar la circulación innecesaria durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.