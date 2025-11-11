El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las condiciones de inestabilidad llegarán a la ciudad durante la tarde. Se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y vientos que pueden causar daños leves.

Olavarría y la región se preparan para un cambio brusco en las condiciones del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta de nivel amarillo por la llegada de tormentas fuertes, que se espera impacten la zona a partir de la tarde de este martes.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias de intensidad considerable, ráfagas de viento fuertes, y actividad eléctrica frecuente. La preocupación principal se centra en los vientos: se estiman ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, capaces de provocar caída de ramas, voladuras de objetos y cortes de luz.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante la inminencia del temporal, se pide a la población tomar las siguientes precauciones:

Asegurar Objetos: Retirar o asegurar elementos que puedan volar desde balcones, patios o terrazas (macetas, sombrillas, ropa, etc.).

Retirar o asegurar elementos que puedan volar desde balcones, patios o terrazas (macetas, sombrillas, ropa, etc.). Limpiar Desagües: Verificar que los desagües pluviales de viviendas y veredas estén limpios para facilitar el escurrimiento del agua.

Verificar que los desagües pluviales de viviendas y veredas estén limpios para facilitar el escurrimiento del agua. Evitar Vías Públicas: No circular por la calle, especialmente en zonas de árboles, durante el momento de la tormenta. Si es indispensable, evitar estacionar debajo de árboles o carteles.

No circular por la calle, especialmente en zonas de árboles, durante el momento de la tormenta. Si es indispensable, evitar estacionar debajo de árboles o carteles. Desconectar Artefactos: Por la actividad eléctrica, se aconseja desconectar equipos electrónicos sensibles para evitar daños por sobretensión.

Se recomienda a los vecinos seguir los canales oficiales del Municipio y de Defensa Civil para tener información actualizada minuto a minuto sobre el desarrollo del fenómeno climático.