Retiran el limitador de altura del camino al Cementerio Pinos de Paz

Personal de Obras Públicas está trabajando en la remoción definitiva del limitador de altura ubicado camino al cementerio Pinos de Paz. La estructura fue históricamente señalada como la causante de numerosos accidentes fatales, por lo que su quita era largamente esperada.

Se informa a la comunidad que se encuentra interrumpida la circulación vehicular sobre la Avenida De los Trabajadores en el tramo comprendido entre la Ruta 60 y la Avenida Alberdi.

El motivo del corte es la realización de un trabajo clave: la remoción total del limitador de altura que se ubica en el camino al cementerio Pinos de Paz.

El foco del operativo es la eliminación de esta estructura que ha sido motivo de controversia y alarma social durante años, ya que se le atribuye haber sido la causa directa de numerosos siniestros viales con víctimas fatales en el acceso a la necrópolis.

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana ha desplegado dispositivos preventivos y de reorganización del tránsito para guiar a los conductores, mientras el equipo de Obras Públicas ejecuta la quita del limitador.

Se solicita a los conductores circular con máxima precaución y respetar las indicaciones para evitar complicaciones en la zona de trabajo.