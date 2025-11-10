Estudiantes sumó su segunda victoria consecutiva en la Zona 5 del Regional Federal Amateur tras dar vuelta el marcador ante Sportivo. Joaquín Stular y Lorenzo Ferrara fueron los autores de los goles albinegros.

Estudiantes consiguió un importante triunfo como local frente a Sportivo en la tercera fecha del Regional Federal Amateur (Región Pampeana Sur – Zona 5). El equipo de Roberto Orsatti se impuso por 2 a 1 en el Estadio Central del Parque Carlos Guerrero, logrando su segunda victoria consecutiva en el certamen.

El Desarrollo del Partido

El partido se tornó cuesta arriba para el “Bataraz” cuando Sportivo se adelantó en el marcador a los 27 minutos del primer tiempo con gol de Agustín Batitieri (S). Sin embargo, Estudiantes reaccionó rápidamente:

Empate Agónico: Sobre el final de la primera mitad, a los 46 minutos, Joaquín Stular logró el empate.

Sobre el final de la primera mitad, a los 46 minutos, logró el empate. Gol de la Victoria: Apenas iniciado el segundo tiempo (1′ 44”), Lorenzo Ferrara anotó el gol que selló la remontada y la victoria por 2 a 1.

Posiciones y Próxima Fecha

Con este resultado, la Zona 5 queda definida de la siguiente manera:

Equipo Puntos Racing 9 Estudiantes 6 Argentinos 3 Sportivo 0

La cuarta fecha de la Zona 5, que se jugará el próximo domingo 16 de noviembre, tendrá un duelo clave para Olavarría, el clásico local:

Sportivo vs. Atl. Argentino

Estudiantes vs. Racing

Foto: Prensa CAE