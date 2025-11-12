El Municipio insta a la población de riesgo (trabajadores rurales, personal policial y vecinos de zonas con roedores) a vacunarse contra el virus que causa una enfermedad viral aguda grave. Consulte los requisitos y el vacunatorio más cercano.
Olavarría. La Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Olavarría ha intensificado la campaña de vacunación con el objetivo de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) , una enfermedad viral aguda transmitida principalmente por el contacto con roedores (sus heces, orina o saliva) o al respirar polvo contaminado.
¿Quiénes deben vacunarse?
La FHA afecta especialmente a las personas con mayor exposición al campo y áreas rurales, incluyendo:
- Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad.
- Personal rural, efectivos policiales, trabajadores con maquinaria agrícola.
- Personal de tambos, frigoríficos, veterinarios y docentes del sector rural, entre otros.
Requisitos Obligatorios para Recibir la Vacuna Candid#1
La vacuna es la principal forma de prevención, pero existen requisitos estrictos:
|Requisito
|Detalle
|Edad
|Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad.
|Historial
|No haber recibido la vacuna Candid#1 anteriormente.
|Mujeres
|No estar embarazadas o amamantando.
|Salud
|No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.
|Medicamentos
|No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión.
|Otras Vacunas
|No haber recibido ninguna vacuna y/o gammaglobulinas en el mes previo ni posterior a recibir Candid#1.
Las personas interesadas deben acercarse al vacunatorio más cercano para consultar si cumplen con los requisitos y proceder a la inscripción para la inmunización.
Centros de Vacunación
|Vacunatorio
|Horario de Atención
|Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”
|Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
|Centro de Inmunizaciones Banco de Leche
|Lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Sábados de 8:30 a 12:30 horas.
|CAPS (Centros de Salud)
|Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. (Consultar lista completa debajo).
Medidas de Prevención Adicionales
Además de la vacunación, se recomienda:
- Extremar la higiene de manos y el cambio de ropas al frecuentar zonas de roedores.
- No introducir tallos, hojas o granos en la boca.
- Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda.
- No destruir la fauna de predadores de roedores (lechuzas, gatos, etc.).
Detalle de CAPS que integran la red de Salud del Municipio:
- CAPS 1 «Obrero»: Av. Del Valle 4291 / Tel: 425473
- CAPS 2 «Sarmiento»: R. S. Peña 1450 / Tel: 455696
- CAPS 3 «Amoroso»: A. Barros y Deán Funes / Tel: 421067
- CAPS 4 SIERRA CHICA: Sbardolini esq. Marelli / Tel: 15422229
- CAPS 5 (Territorial 4) «H. Yrigoyen»: R. Fal 4124 / Tel: 420646
- CAPS 6 «12 de Octubre»: H. Yrigoyen 660 / Tel: 456553
- CAPS 7 «Independencia»: Pueyrredón y Ayacucho / Tel: 420794
- CAPS 8 «10 de Junio»: Giovanelli 3867 / Tel: 424415
- CAPS 9 «Colonia san Miguel»: Tel: 492954
- CAPS 12 «Barrio CECO»: B. CECO casa 500 / Tel: 451945
- CAPS 13 «Blanca Grande»: Calle 5 y Calle 6 / Tel: 2314426170
- CAPS 14 «Recalde»: Calle 45 Planta Urbana / Tel: 2314499120
- CAPS 15 «Santa Luisa»: Zanardi y Calle 12 / Tel: 495522
- CAPS 16 «V. Magdalena»: Córdoba 3082 / Tel: 15579810
- CAPS 17 «Dámaso Arce»: 25 de Mayo 1135 / Tel: 430023
- CAPS 18 (Territorial 2) «Alberdi»: Av. Alberdi y Cnel. Suarez / Tel: 456306
- CAPS 19 «Colonia Hinojo»: A. de los Fundadores 1206 / Tel: 491515
- CAPS 20 «AOMA»: Gral. Paz 11422 / Tel: 15714927
- CAPS 21 «Loma Negra»: 1 de Mayo 1458 / Tel: 493291
- CAPS 22 (Territorial 6) «Villa Mailin»: Mendoza y Balcarce / Tel: 451601
- CAPS 23 «Belén»: Emiliozzi 5830 / Tel: 15714953
- CAPS 25 «Acupo»: 101 Bis 3501 / Tel: 15714929
- CAPS 26 «Lourdes»: Grimaldi 894 / Tel: 15579766
- CAPS 27 – CIC: 113 bis 601 / Tel: 15714923
- Hospital Sierras Bayas: Smirnoff 2362 / Tel: 492105
- Hospital Espigas: Tel: 2314493011
- Hospital Hinojo: Calle 5 S/N / Tel: 491052