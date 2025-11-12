El Municipio insta a la población de riesgo (trabajadores rurales, personal policial y vecinos de zonas con roedores) a vacunarse contra el virus que causa una enfermedad viral aguda grave. Consulte los requisitos y el vacunatorio más cercano.

Olavarría. La Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Olavarría ha intensificado la campaña de vacunación con el objetivo de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) , una enfermedad viral aguda transmitida principalmente por el contacto con roedores (sus heces, orina o saliva) o al respirar polvo contaminado.

¿Quiénes deben vacunarse?

La FHA afecta especialmente a las personas con mayor exposición al campo y áreas rurales, incluyendo:

Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad .

. Personal rural, efectivos policiales, trabajadores con maquinaria agrícola.

Personal de tambos, frigoríficos, veterinarios y docentes del sector rural, entre otros.

Requisitos Obligatorios para Recibir la Vacuna Candid#1

La vacuna es la principal forma de prevención, pero existen requisitos estrictos:

Requisito Detalle Edad Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad. Historial No haber recibido la vacuna Candid#1 anteriormente. Mujeres No estar embarazadas o amamantando. Salud No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados. Medicamentos No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión. Otras Vacunas No haber recibido ninguna vacuna y/o gammaglobulinas en el mes previo ni posterior a recibir Candid#1.

Las personas interesadas deben acercarse al vacunatorio más cercano para consultar si cumplen con los requisitos y proceder a la inscripción para la inmunización.

Centros de Vacunación

Vacunatorio Horario de Atención Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Centro de Inmunizaciones Banco de Leche Lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Sábados de 8:30 a 12:30 horas. CAPS (Centros de Salud) Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. (Consultar lista completa debajo).

Medidas de Prevención Adicionales

Además de la vacunación, se recomienda:

Extremar la higiene de manos y el cambio de ropas al frecuentar zonas de roedores.

y el cambio de ropas al frecuentar zonas de roedores. No introducir tallos, hojas o granos en la boca.

tallos, hojas o granos en la boca. Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda.

los alrededores de la vivienda. No destruir la fauna de predadores de roedores (lechuzas, gatos, etc.).

Detalle de CAPS que integran la red de Salud del Municipio:

CAPS 1 «Obrero»: Av. Del Valle 4291 / Tel: 425473

Av. Del Valle 4291 / Tel: 425473 CAPS 2 «Sarmiento»: R. S. Peña 1450 / Tel: 455696

R. S. Peña 1450 / Tel: 455696 CAPS 3 «Amoroso»: A. Barros y Deán Funes / Tel: 421067

A. Barros y Deán Funes / Tel: 421067 CAPS 4 SIERRA CHICA: Sbardolini esq. Marelli / Tel: 15422229

Sbardolini esq. Marelli / Tel: 15422229 CAPS 5 (Territorial 4) «H. Yrigoyen»: R. Fal 4124 / Tel: 420646

R. Fal 4124 / Tel: 420646 CAPS 6 «12 de Octubre»: H. Yrigoyen 660 / Tel: 456553

H. Yrigoyen 660 / Tel: 456553 CAPS 7 «Independencia»: Pueyrredón y Ayacucho / Tel: 420794

Pueyrredón y Ayacucho / Tel: 420794 CAPS 8 «10 de Junio»: Giovanelli 3867 / Tel: 424415

Giovanelli 3867 / Tel: 424415 CAPS 9 «Colonia san Miguel»: Tel: 492954

Tel: 492954 CAPS 12 «Barrio CECO»: B. CECO casa 500 / Tel: 451945

B. CECO casa 500 / Tel: 451945 CAPS 13 «Blanca Grande»: Calle 5 y Calle 6 / Tel: 2314426170

Calle 5 y Calle 6 / Tel: 2314426170 CAPS 14 «Recalde»: Calle 45 Planta Urbana / Tel: 2314499120

Calle 45 Planta Urbana / Tel: 2314499120 CAPS 15 «Santa Luisa»: Zanardi y Calle 12 / Tel: 495522

Zanardi y Calle 12 / Tel: 495522 CAPS 16 «V. Magdalena»: Córdoba 3082 / Tel: 15579810

Córdoba 3082 / Tel: 15579810 CAPS 17 «Dámaso Arce»: 25 de Mayo 1135 / Tel: 430023

25 de Mayo 1135 / Tel: 430023 CAPS 18 (Territorial 2) «Alberdi»: Av. Alberdi y Cnel. Suarez / Tel: 456306

Av. Alberdi y Cnel. Suarez / Tel: 456306 CAPS 19 «Colonia Hinojo»: A. de los Fundadores 1206 / Tel: 491515

A. de los Fundadores 1206 / Tel: 491515 CAPS 20 «AOMA»: Gral. Paz 11422 / Tel: 15714927

Gral. Paz 11422 / Tel: 15714927 CAPS 21 «Loma Negra»: 1 de Mayo 1458 / Tel: 493291

1 de Mayo 1458 / Tel: 493291 CAPS 22 (Territorial 6) «Villa Mailin»: Mendoza y Balcarce / Tel: 451601

Mendoza y Balcarce / Tel: 451601 CAPS 23 «Belén»: Emiliozzi 5830 / Tel: 15714953

Emiliozzi 5830 / Tel: 15714953 CAPS 25 «Acupo»: 101 Bis 3501 / Tel: 15714929

101 Bis 3501 / Tel: 15714929 CAPS 26 «Lourdes»: Grimaldi 894 / Tel: 15579766

Grimaldi 894 / Tel: 15579766 CAPS 27 – CIC: 113 bis 601 / Tel: 15714923

113 bis 601 / Tel: 15714923 Hospital Sierras Bayas: Smirnoff 2362 / Tel: 492105

Smirnoff 2362 / Tel: 492105 Hospital Espigas: Tel: 2314493011

Tel: 2314493011 Hospital Hinojo: Calle 5 S/N / Tel: 491052