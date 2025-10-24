Reflexión sobre las Infancias: Jornada por los 20 Años de la Ley de Protección Integral de Derechos

Más de 140 personas participaron del encuentro organizado por FACSO-UNICEN y la Municipalidad de Olavarría, en el que se analizaron los logros y la “crisis ideológica” que amenaza los derechos de niñas, niños y adolescentes en Argentina.

Con la participación de más de un centenar de personas, se llevó a cabo la jornada “A 20 años de las Leyes de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Experiencias, saberes y prácticas situadas” en el Salón Rivadavia. El encuentro conmemoró las dos décadas de la Ley de Protección Integral de Derechos en Argentina (Ley 26.061) y fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UNICEN), a través del Núcleo de Estudios en Antropología Jurídica (NEAJ), y la Municipalidad de Olavarría.

El evento, que contó con el aval de la Asociación de Abogados de Olavarría y el Instituto de Estudios Judiciales de la SCJBA, convocó a especialistas, funcionarios judiciales y representantes comunitarios para reflexionar sobre los desafíos actuales del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Infancias.

Apertura: Hito Normativo y Crisis Ideológica

Durante la apertura, la investigadora y docente Natalia Larrea (NEAJ/FACSO) destacó que el aniversario marca un “hito normativo en las formas en que pensamos a las infancias”. Sin embargo, advirtió sobre el contexto actual:

“Lo que nos convoca hoy… es la necesidad de reflexionar en una coyuntura signada por desfinanciamiento, recortes, ajustes… una crisis en términos ideológicos que pone en cuestión aquellas transformaciones normativas e institucionales que nos permiten hablar hoy de derechos de las infancias.”

El decano de FACSO, Gustavo Flensborg, celebró el espacio para generar una “crítica constructiva acerca de qué es lo que pasó en estos 20 años”. Por su parte, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, resaltó el compromiso del gobierno local de “robustecer una trama institucional” para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.

Ejes de Debate y Charlas

Alrededor de 140 personas participaron en las distintas conferencias, que abordaron temáticas clave en la implementación de la Ley:

Disertante(s) Tema Central Malena Pianciola y equipo de la Subsecretaría Experiencias y desafíos locales en la implementación de las Leyes de Protección Integral. Daniel Morbiducci (Juez de Familia N.º 1) Medidas de abrigo: procesos y estrategias de intervención. Martina Salituri (Facultad de Derecho – UNICEN) El derecho al cuidado y la protección a la familia: Amicus Curiae presentado a la CIDH. Red Puentes y Casa Pueblo El acompañamiento de las organizaciones comunitarias en el marco de las medidas de protección de derechos. Agustín Barna (Doctor en Antropología – UBA) Las violencias y la grupalidad como dispositivos de intervención en las medidas de protección. Carla Villalta (Doctora en Antropología – UBA) La construcción de un campo de estudios a 20 años de las leyes de protección integral.

La jornada reafirmó el compromiso de la academia, el ámbito judicial y el gobierno municipal en la defensa y garantía de los derechos de la niñez.