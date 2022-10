Referentes del Peronismo Republicano Federal de Olavarría participaron de un encuentro federal

En el día de ayer el referente Mario Cura, junto a los ediles del espacio, Nicolás Marinangeli y Miriam Mosescu y parte del Peronismo Republicano Federal , participamos del encuentro federal de referentes en representación de la “Séptima Sección” de la Provincia de Buenos Aires.

El acto realizado en el Sindicato de los Gastronómicos (UTHGRA) de la Ciudad de Buenos Aires, fue el cónclave de la presentación de cada referente distrital de las Provincias de nuestra Argentina.

La mesa principal, ante la mirada de todos los integrantes de Encuentro Republicano Federal, estuvo conformada por nuestro referente y precandidato presidencial, Miguel Ángel Pichetto, por la Senadora de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Rucci, por el Expresidente Ramon Puerta, por la Diputada Provincial de Santa Fe Betina Florito , por el Exsenador Juan Carlos Romero , la Diputada Nacional de Misiones Florencia Klipauka y Dante Camaño, quién preside el Sindicato de los Gastronómicos de Capital Federal .

Además, se hicieron presentes otros exfuncionarios, exgobernadores y exlegisladores como Miguel Ángel Toma, Jorge Sobisch, Andrés Cisneros, Eduardo Mondino (Director de la Fundación Encuentro), Juan Carlos Sánchez Arnau (Economista de la Fundación Encuentro), Jorge Pirra y Alberto Piotti.

La oratorio arrancó con cada referente de las provincias argentinas, haciendo referencia que la solución para nuestro país es “MIGUEL ÁNGEL PICHETTO”, en cuanto a la Provincia de Buenos Aires, Claudia Rucci que saludos a todos los compañeros y compañeros que se acercaron al auditórium y que además agradeció a Miguel por la oportunidad de formar parte de Encuentro Republicano Federal, y haciendo alusión a su familia peronista, puso en valor los principales lemas de la bandera peronistas, que son el trabajo , la producción, la educación , el ascenso social , la salud pública, con tenderle una mano al que siempre menos tiene, y dándole una caña de pescar y no un pescado.

“Nosotros estamos para volver a levantar las banderas del peronismo, así le hablamos a los que menos tienen, diciéndole cuáles son sus derechos, no como les dice el Gobernador Kicillof a los jóvenes, que tienen que ser revolucionarios hablando con “E”, le decimos a los jóvenes que la revolución se hace exigiendo, pidiendo trabajo en blanco para los padres” manifestó. Por último, mencionó y agradeció a todos los referentes de cada sección, siendo Mario Cura nuestro referente de la “Séptima Sección” de la Provincia.

Para finalizar, quién tomó la palabra fue nuestro candidato presidencial, Miguel Ángel Pichetto, que agradeció a los referentes y militantes que se acercaron al encuentro federal para volver a reivindicar el peronismo de “Perón”. “Hoy estamos poniendo en marcha un nuevo partido en la Argentina, que defiende las instituciones y pone en valor el capitalismo como motor para “generar producción y trabajo” expresó. “El partido existe a nivel nacional, si mañana hay elecciones, nos presentamos a la candidatura presidencial” remarcó ante los aplausos de todos los presentes. Y para dejarlo explícitamente enunció “No somos un papelito en el viento y que no estamos acá por una cuestión de tipo personal”.

Durante el acto, Miguel ratificó que Encuentro Republicano Federal tiene ideas, que tiene una visión de país que no tiene nada que ver con el “Pobrismo” y que no es un termino despectivo hacía los pobres, sino que es una ideología que nos destruye y nos manda a la decadencia. “Tenemos que volver a trabajar muy fuerte para volver a recuperar el concepto Estado-Nación, fue un error de la Constituyente del 94 haber cedido los recursos naturales a la propiedad de las provincias. Así perdimos el proyecto nacional minero, el proyecto nacional petrolero y el proyecto nacional gasífero. La conducción de la estrategia del crecimiento argentino, en un mundo en crisis, debe estar a cargo de la Nación y la conducción política nacional”.

Además sostuvo que hay que terminar con el corredor migratorio, donde nos hacemos cargo de toda la pobreza latinoamericana en la tercera sección electoral; “ Hay que hablar de temas que sean políticamente incorrectos, pero hay que decir la verdad en la Argentina, no vamos a hacer un muro, ni vamos a impedir a que ningún latinoamericana quiera venir a la Argentina, pero sí vamos a decirle a donde vas, a la tercera sección a acumular pobreza y planes -NO- , pero al sur a trabajar o al norte -Bienvenido a la Argentina- y si tenes antecedentes penales acá no entras y si cometes un delito te vas con tu familia “ expresó ante los aplausos en alza. “Acá hacen tour de salud, pero si te agarra algo en Bolivia perdiste viejo, no te atienden y te morís” enfatizó. “Estamos planteando desde Encuentro Republicano Federal, un país inteligente, acuerdos de reciprocidad, te atendemos a los pacientes (Extranjeros), pero con un feedback entre ambas partes”.

“Con mucho orgullo, hemos encabezado la primera reunión de referentes de Encuentro Republicano Federal y tenemos presencia verdaderamente federal y estamos llevando nuestras ideas a cada rincón del país” finalizó el candidato presidencial Miguel Ángel Pichetto.