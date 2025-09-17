Recuperaron en Olavarría una moto robada en Mar del Plata

El rodado, sustraído en agosto en la ciudad balnearia, fue interceptado en la vía pública por la SubDDI Olavarría. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo.

Personal del Grupo de Operaciones de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Olavarría logró recuperar una motocicleta que había sido robada en la localidad de Mar del Plata en agosto de este año.

Se trata de un motovehículo marca Bajaj, de 400cc y color rojo, modelo 2021. La moto había sido denunciada como robada el 22 de agosto en un hecho caratulado como “Hurto de Motovehículo”, que tramitaba ante la UFI de Mar del Plata.

Tras tareas investigativas, el personal policial interceptó el rodado en la vía pública de Olavarría, mientras era conducido por un hombre. Al consultar el estado del vehículo en la red policial, se confirmó que el mismo tenía un pedido de secuestro activo.

El operativo permitió la recuperación del rodado y la apertura de una investigación para determinar la procedencia del vehículo en la ciudad.