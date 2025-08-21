Recuperan una camioneta robada en el marco de una estafa

Tras meses de investigación, la SubDDI Olavarría logró hallar el vehículo en un terreno baldío en Laprida. La camioneta, que había sido entregada como parte de pago por un generador robado, ya fue devuelta a su dueño.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Olavarría logró recuperar una camioneta Mitsubishi Montero que había sido robada a través de una estafa en el mes de junio. El operativo, que incluyó un allanamiento en la localidad de Laprida, culminó con el hallazgo del vehículo oculto en un terreno baldío.

El caso se inició cuando un vecino de Olavarría denunció que había entregado su camioneta como parte de pago por un generador, el cual resultó ser robado de un campo en Laprida. A raíz de la denuncia, el Grupo Operativo (GO) de la SubDDI comenzó una exhaustiva investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, lo que permitió identificar al autor del hecho.

Si bien en julio se habían realizado allanamientos en Olavarría y Laprida, en ese momento no se logró dar con la camioneta. Sin embargo, las tareas de investigación encubierta continuaron hasta que se localizó el lugar donde el rodado estaba escondido.

Con una nueva orden de allanamiento, la SubDDI Olavarría, con la colaboración del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Laprida, llevó a cabo el operativo. Finalmente, en un terreno, debajo de un techo provisorio de chapas, se halló la camioneta.

El vehículo fue trasladado de inmediato a Olavarría para ser alojado en un depósito judicial. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, la camioneta fue restituida a su legítimo propietario.