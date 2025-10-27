Recuperan Moto con Pedido de Secuestro Activo en Loma Negra

El motovehículo Corven Energy 110 cc fue abandonado en la banquina de la Ruta 51 luego de que un grupo de motociclistas huyera ante la presencia policial. La moto había sido denunciada en Azul por robo/hurto.

Personal de la Subcomisaría de Loma Negra secuestró un motovehículo que tenía un Pedido de Secuestro Activo, en un operativo realizado este domingo 26 de octubre en la localidad.

El hecho ocurrió en la calle Islas Malvinas s/n, en la Ruta Provincial N° 51. Los efectivos policiales se dirigieron al lugar tras recibir un aviso sobre un grupo de motocicletas que estaba ocasionando molestias. Al arribo del móvil, los conductores se dieron a la fuga, dejando abandonada en la banquina una moto.

El rodado secuestrado es una Corven, modelo Energy 110 cc.

Tras consultar la red informática policial, se confirmó que el motovehículo registraba un Pedido de Secuestro Activo con fecha de alta del 25 de septiembre de 2025, en actuaciones caratuladas como Robo/Hurto Simple con denuncia radicada en la localidad de Azul.

La moto quedó a resguardo en la Subcomisaría de Loma Negra para las correspondientes pericias, y el caso está bajo la intervención de la U.F.I. N° 6 de Azul.