Recuperan elementos robados de una camioneta

Dos hombres de 26 y 28 años fueron notificados de una causa judicial tras un allanamiento que permitió hallar la totalidad de los objetos sustraídos de una camioneta Renault Trafic.

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría logró esclarecer un robo y recuperar los objetos sustraídos de una camioneta Renault Trafic. El operativo, que incluyó un allanamiento con anuencia, se llevó a cabo en una vivienda de la calle Dorrego al 4000.

La investigación se inició tras la denuncia de un robo en el interior del vehículo, de donde se habían llevado un estéreo, una matera eléctrica, un crique, una linterna minera, un bolso con herramientas (que incluía una llave, dos pinzas y un destornillador), un termo y dos garrafas de 1 y 2 kilos.

Gracias a las tareas investigativas del Gabinete Técnico Operativo, se logró identificar a los presuntos autores del robo, dos hombres de 26 y 28 años. Tras el allanamiento en el domicilio de los imputados, se recuperaron la totalidad de los elementos denunciados.

Los implicados fueron notificados de la formación de una causa judicial por el delito de “Robo” y quedaron a disposición de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. María Paula Serrano.