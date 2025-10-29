Reconocimiento Histórico: Archivo de Cemento Portland de Sierras Bayas Gana Subsidio Nacional

El proyecto “Memoria obrera e industrial”, presentado por Claudia Sosa y Rosana Ricciardi, fue seleccionado en la convocatoria nacional “Archivos Históricos de Empresas 2025”. El fondo documental pertenece a la primera fábrica de cemento de Sudamérica y será puesto en acceso público.

Un proyecto de Olavarría ha sido seleccionado entre los ganadores de la convocatoria nacional “Archivos Históricos de Empresas 2025”, impulsada por la Fundación Williams y la Fundación Bunge y Born, cuyo objetivo es rescatar y promover el acceso público a archivos empresariales de valor histórico.

El proyecto ganador se titula “Memoria obrera e industrial de la Compañía Argentina de Cemento Portland: Conservación, descripción y puesta en acceso público del fondo documental del Museo Municipal de Sierras Bayas”.

Detalles del Proyecto

La iniciativa fue presentada por la especialista en arqueología industrial Claudia Sosa y la archivista Rosana Ricciardi. El objetivo central es:

Organizar, describir y poner en acceso público el valioso fondo documental histórico de la Compañía Argentina de Cemento Portland.

de la Compañía Argentina de Cemento Portland. Este archivo pertenece a la fábrica San Martín, el primer establecimiento cementero de Sudamérica, cuyos documentos se encuentran en el Museo Municipal de Sierras Bayas.

El proyecto cuenta con un subsidio para su desarrollo por parte de las autoras. El trabajo no solo busca preservar este fondo documental, sino también rescatar la historia viva de Sierras Bayas y su gente vinculada a la actividad cementera.

El Municipio de Olavarría participa en las acciones administrativas necesarias para la puesta en marcha de este importante trabajo de rescate patrimonial.